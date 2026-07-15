Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026 ngày 16/7: Cả thế giới dồn ánh mắt về đại chiến Anh vs Argentina

Messi hay Kane sẽ giành vé vào chung kết?

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để trở thành đội đầu tiên góp mặt ở chung kết, World Cup 2026 sẽ xác định cái tên còn lại góp mặt trong trận tranh cúp vàng bằng cuộc đại chiến giữa Anh và Argentina vào 2h sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam).

Đây được xem là trận đấu được chờ đợi nhất từ đầu giải khi quy tụ hàng loạt ngôi sao như Lionel Messi, Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Julián Álvarez hay Emiliano Martinez. Hai đội cũng sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng trước khi bước vào màn so tài tại Atlanta. Đội thắng sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 20/7 (giờ Việt Nam), trong khi đội thua sẽ tranh hạng Ba với tuyển Pháp.

Ảnh: 433

Trận cầu của những duyên nợ

Anh và Argentina luôn tạo nên một trong những cặp đấu giàu cảm xúc nhất lịch sử World Cup. Từ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986 đến chiếc thẻ đỏ của David Beckham tại France 1998, mỗi lần hai đội gặp nhau đều để lại những câu chuyện khó quên.

Lần này, sự chú ý dồn vào Lionel Messi. Dù đã có hơn 200 lần khoác áo Argentina, siêu sao 39 tuổi sẽ lần đầu tiên đối đầu tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Bên kia chiến tuyến, Harry Kane và Jude Bellingham được kỳ vọng sẽ đưa Tam sư chấm dứt cơn khát vào chung kết World Cup kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Argentina tiến vào bán kết sau khi lần lượt vượt qua Ai Cập, Thụy Sĩ, trong khi trước đó phải rất vất vả mới đánh bại Cape Verde ở vòng 1/16. Messi tiếp tục là đầu tàu với 8 bàn thắng tại giải.

Trong khi đó, tuyển Anh vượt qua CHDC Congo, Mexico rồi Na Uy để ghi tên vào bán kết. Jude Bellingham và Harry Kane là hai ngôi sao nổi bật nhất với những bàn thắng quyết định trên hành trình của Tam sư.

Với một bên là nhà đương kim vô địch và một bên đang nuôi giấc mơ đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh cao thế giới, trận bán kết tại Atlanta được dự báo sẽ là màn so tài đỉnh cao, nơi chỉ một đội có quyền bước tiếp để gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.