Wayne Rooney: Messi là điểm yếu của Argentina!

Wayne Rooney chỉ ra "gót chân Achilles" của Messi trước đại chiến Anh - Argentina: Muốn thắng phải khai thác điểm này!

Trước cuộc thư hùng giữa Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026, Wayne Rooney bất ngờ đưa ra phân tích táo bạo về Lionel Messi. Trong khi phần lớn giới chuyên môn chỉ tập trung tìm cách ngăn chặn khả năng tấn công của đội trưởng Argentina, cựu tiền đạo Manchester United lại cho rằng chính Messi cũng có thể là "mắt xích" mà tuyển Anh nên khai thác.

Theo Rooney, vấn đề không nằm ở những gì Messi làm khi có bóng, mà ở thời điểm Argentina mất quyền kiểm soát bóng. "Messi có thể là một điểm yếu trong khâu phòng ngự của Argentina".

Phát biểu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của huyền thoại tuyển Anh nhanh chóng gây tranh luận trên truyền thông châu Âu và Nam Mỹ.

Rooney: Messi không lùi về phòng ngự

Rooney lý giải rằng Messi hiếm khi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, điều khiến các tiền vệ phía sau phải làm việc nhiều hơn để bù đắp khoảng trống. Theo anh, những cái tên như Rodrigo De Paul hay Alexis Mac Allister thường xuyên phải tăng cường khối lượng hoạt động nhằm duy trì sự cân bằng cho hệ thống chiến thuật của HLV Lionel Scaloni.

Tuy nhiên, Rooney cũng khẳng định điều đó không làm giảm đi sự nguy hiểm của chủ nhân 8 Quả bóng vàng. "Với Messi, tất cả nằm ở khả năng ra quyết định. Cậu ấy luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng và đưa ra lựa chọn đúng".

Theo Rooney, chỉ cần một khoảnh khắc, Messi vẫn đủ sức phá vỡ mọi kế hoạch chiến thuật của đối phương.

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Không nên cử người "bắt chết" Messi

Điều đáng chú ý là Rooney không khuyến khích tuyển Anh áp dụng chiến thuật một cầu thủ theo kèm Messi trong suốt trận đấu. Thay vào đó, cựu đội trưởng Tam sư cho rằng hàng thủ Anh cần giữ cự ly đội hình hợp lý, liên lạc liên tục và duy trì sự tập trung tuyệt đối.

Theo Rooney, chỉ như vậy tuyển Anh mới có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của siêu sao 39 tuổi mà không để lộ khoảng trống cho các cầu thủ Argentina khác khai thác.

Ảnh: Getty

Argentina đã chuẩn bị cho tốc độ của Tam sư

Ở chiều ngược lại, truyền thông Argentina cho biết HLV Lionel Scaloni cũng đã có những tính toán nhằm đối phó với lối chơi của tuyển Anh. Theo TyC Sports và Infobae, ban huấn luyện Argentina đang nghiên cứu các phương án để hạn chế những pha chuyển trạng thái tốc độ cao của đối thủ, đồng thời gia cố những khu vực có thể bị khai thác khi mất bóng.

Giới chuyên môn đánh giá trận bán kết tại sân Mercedes-Benz sẽ là màn đấu trí hấp dẫn giữa hai trường phái chiến thuật. Tuyển Anh bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau khi lần lượt vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy. Trong khi đó, Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào Messi - người đã ghi 8 bàn thắng tại World Cup 2026 và vẫn là đầu tàu trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Liệu nhận định của Rooney có trở thành hiện thực hay Messi sẽ thêm một lần chứng minh tuổi tác chỉ là con số? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút, hoặc lâu hơn, trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta.