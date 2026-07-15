HLV Tuchel lên tiếng sau màn "đấu khẩu căng thẳng" với Bellingham, đập tan tin đồn nội bộ tuyển Anh rạn nứt

Tuchel dập tắt tin đồn mâu thuẫn với Bellingham trước đại chiến Argentina.

HLV tuyển Anh - Thomas Tuchel khẳng định mọi vấn đề giữa ông và Jude Bellingham đã được giải quyết, đồng thời xoá bỏ những đồn đoán về bất hòa trong nội bộ tuyển Anh trước vòng bán kết World Cup 2026 gặp Argentina.

Sau chiến thắng hoàn thành 2-1 trước Na Uy ở tứ kết, Tuchel gây chú ý khi cho rằng tuyển Anh đã có phần may mắn để giành vé đi tiếp. Phát biểu này nhanh chóng về phản ứng từ Bellingham – người lập cú đúp về chiến thắng cho "Tam sư".

Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cho rằng HLV người Đức có thể chưa thực sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của trận đấu tuyển Anh phải đối đầu hàng loạt ngôi sao tấn công như Erling Haaland, Martin Odegaard... Theo Bellingham, đó là một thử thách vô cùng khó khăn và toàn đội xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn.

Màn trả lời công khai của Bellingham tạo thông tin Anh đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa cầu thủ 23 tuổi và huấn luyện viên trưởng ngay trước cuộc đối đầu quan trọng với Argentina.

Tuy nhiên, trong buổi báo cáo trước trận bán kết, Tuchel đã nổi tiếng xóa tan mọi nghi ngờ. Chiến lược gia người Đức cho biết ông và Bellingham đã có cuộc trao đổi thẳng thắn.

Tuchel và Bellingham đã có những trao đổi thẳng thắn giữa tin đồn bất hoà (Ảnh: Getty)

Tuchel giải thích rằng nhận xét sau trận đấu không nhắm chỉ trích cá nhân nào mà chỉ muốn nhấn mạnh tuyển Anh vẫn còn nhiều điều cần cải thiện nếu muốn chinh phục chức vô địch World Cup.

"Tôi luôn cố gắng giữ toàn đội ở trạng thái cạnh tranh cao nhất. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, chúng tôi phải trung thực với chính mình", Tuchel chia sẻ.

Ông cũng dành nhiều lời khen cho Bellingham, khẳng định tiền vệ này đã có thể hiện đẳng cấp thế giới xuyên suốt giải đấu.

"Tôi đã nói rất nhiều về Jude. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường và luôn thể hiện đẳng cấp thế giới trong mọi trận đấu", huấn luyện viên tuyển Anh nhấn mạnh.

Theo Tuchel, những cuộc trao đổi giữa huấn luyện viên và cầu thủ là điều hết sức bình thường ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Điều quan trọng nhất là tất cả đều hướng đến mục tiêu chung thay vì những ảnh hưởng cảm xúc nhất vào thời điểm đó đến tập thể.

Đội trưởng Harry Kane cũng lên tiếng trấn an dư luận khi cho rằng phản ứng của Bellingham chỉ xuất phát từ cảm xúc sau một căng thẳng sau trận đấu. Tiền đạo của Bayern Munich khẳng định không có bất kỳ vấn đề nào trong phòng thay đồ tuyển quân Anh.

Sau khi đập tan mọi nghi ngờ về tình hình ổn định nội bộ, tuyển Anh sẽ bước vào trận bán kết với Argentina tại Atlanta. Đây được coi là thử thách lớn nhất của thầy trò Tuchel trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup.