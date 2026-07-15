Hàng trăm ống kính vây kín chụp Messi bình thản ngắm trời, "vắt chân rung đùi" trước trận với tuyển Anh

Viral hình ảnh Messi bình thản ngồi xem các đồng đội tập luyện trước thềm trận bán kết với đội tuyển Anh.

Lionel Messi cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia Argentina đã có buổi tập luyện quan trọng tại Atlanta United thuộc thành phố Marietta, nhằm chuẩn bị cho trận đối đầu lịch sử với đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026.





Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một sức hút truyền thông vô tiền khoáng hậu. Hàng trăm phóng viên, nhà báo và các đơn vị truyền hình lớn từ khắp nơi trên thế giới đã đổ bộ về khu phức hợp thể thao này để ghi lại khoảnh khắc Messi chuẩn bị cho màn đối đầu duyên nợ với tuyển Anh. Thế nhưng, tất cả những gì họ thu hoạch được chỉ là khoảnh khắc Messi thong dong ngồi trên, thản nhiên nhìn các đồng đội mướt mồ hôi tập luyện dưới cơn mưa.

Có khoảng 300 phóng viên đã xuất hiện ở buổi tập của Argentina

Messi ngồi ngắm trời, nhìn đồng đội tập luyện trong buổi tập ngày 14/7 (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Messi cực thư thái trước trận bán kết (Ảnh: Getty)

Thậm chí anh còn gác chân lên ghế (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Được biết, ban huấn luyện Argentina quyết định cho Messi tập riêng và giảm tải khối lượng vận động để anh dưỡng sức, nhằm đạt 100% công lực trước cuộc chạm trán nảy lửa với "Tam Sư" vào rạng sáng mai. Sự bình thản đến lạ kỳ của siêu sao 39 tuổi trước trận đánh lớn nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến người hâm mộ vừa thích thú vừa tin tưởng vào một màn trình diễn bùng nổ tiếp theo của nhà đương kim vô địch thế giới.

Trận đại chiến giữa hai kình địch Argentina và Anh sẽ chính thức được khởi tranh vào lúc 2h00 ngày 16/7 tại Sân vận động Mercedes-Benz (được gọi tên là Sân vận động Atlanta trong khuôn khổ giải đấu). Với tính chất lịch sử và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai đội, trận đấu hứa hẹn sẽ thu hút sự theo dõi của khán giả trên toàn cầu.