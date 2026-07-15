Bellingham tôn trọng tuyệt đối với Maradona trước bán kết Anh vs Argentina

Lập kỳ tích sánh ngang Maradona, Jude Bellingham vẫn nói một câu khiến người Argentina cũng phải nể.

Jude Bellingham vừa trở thành cầu thủ đầu tiên sau 40 năm tái lập thành tích của Diego Maradona tại World Cup. Thế nhưng thay vì tự hào, ngôi sao tuyển Anh lại dành sự tôn trọng tuyệt đối cho huyền thoại Argentina trước màn đại chiến ở bán kết.

Chỉ hai ngày trước cuộc thư hùng giữa Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào 2h sáng 16/7 (giờ Việt Nam), Jude Bellingham bất ngờ nhắc đến Diego Maradona với sự ngưỡng mộ đặc biệt. Tiền vệ của Real Madrid vừa ghi dấu ấn bằng cú đúp vào lưới Na Uy, giúp tuyển Anh thắng 2-1 sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết. Trước đó, Bellingham cũng lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 1/8. Với hai màn trình diễn liên tiếp ấy, Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Diego Maradona tại World Cup 1986 ghi hai cú đúp liên tiếp ở vòng knock-out.

Maradona ghi hai bàn thắng vào lưới Anh ở vòng tứ kết. (Ảnh: Getty)Maradona ghi hai bàn thắng vào lưới Anh ở vòng tứ kết. (Ảnh: Getty)

Sự trùng hợp càng thú vị hơn khi Maradona từng ghi cú đúp vào lưới chính tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986, trong trận đấu nổi tiếng với "Bàn tay của Chúa" và pha solo được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá. Sau đó, huyền thoại người Argentina tiếp tục lập cú đúp trước Bỉ ở bán kết trước khi đưa Albiceleste lên ngôi vô địch.

Được beIN Sports nhắc đến việc vừa cân bằng thành tích của Maradona bằng bàn thắng thứ năm và thứ sáu tại World Cup 2026, Bellingham không giấu được sự xúc động. "Thật tuyệt khi được xếp chung với ông ấy", tiền vệ người Anh nói. Nhưng ngay sau đó, cầu thủ 23 tuổi lập tức hạ thấp bản thân bằng một câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ: "Nhưng ông ấy giỏi hơn tôi gấp 10 triệu lần".

Bellingham tiếp tục chia sẻ: "Tôi chỉ đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho đội tuyển. Tôi biết mình có thể đóng góp điều gì cho tập thể này và sẽ tiếp tục cống hiến tất cả những gì mình còn có".

Phát biểu đầy khiêm tốn của ngôi sao Real Madrid nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh anh đang là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 với 6 bàn thắng.

Dẫu vậy, Bellingham cho rằng chiến thắng trước Na Uy không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ. "Tôi nghĩ cả đất nước đã không thực sự hiểu Na Uy nguy hiểm đến mức nào, và hôm nay chúng tôi đã cảm nhận điều đó. Đó là một trận đấu ăn miếng trả miếng. May mắn là cuối cùng chúng tôi đã giành được kết quả mong muốn. Tất cả các cầu thủ đều đã chiến đấu hết mình".

Khi được hỏi liệu tuyển Anh có nghĩ đến chức vô địch hay chưa, Bellingham vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. "Thi đấu từng trận một".

Anh sẽ đối đầu Argentina ở bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Phía trước anh sẽ là thử thách mang tên Argentina của Lionel Messi - đội bóng đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup. Một bên là Bellingham, người vừa tái lập kỳ tích của Maradona. Bên kia là Messi, chủ nhân của chiếc cúp vàng cách đây bốn năm. Cuộc đối đầu giữa hai thế hệ ngôi sao được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của World Cup 2026.