Argentina bị báo Mỹ mỉa mai là "VARgentina", ám chỉ 2 lần được trọng tài ưu ái trong top 10 scandal tranh cãi gắt nhất World Cup 2026

Ngay trước thềm bán kết World Cup 2026, New York Times bất ngờ khiến người hâm mộ Argentina nổi giận khi hai lần gọi đội bóng của Lionel Messi là "VARgentina" trong danh sách những tranh cãi lớn nhất giải đấu.

Khi World Cup 2026 chỉ còn bốn đội mạnh nhất, tờ New York Times, thông qua chuyên trang thể thao The Athletic, đã tạo nên cuộc tranh luận lớn với bài viết xếp hạng 10 tranh cãi lớn nhất giải đấu.

Đáng chú ý, đội tuyển Argentina là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất. Trong bảng xếp hạng, nhà báo Adam Crafton đã hai lần sử dụng từ "VARgentina" - cách chơi chữ giữa "VAR" và "Argentina", hàm ý đội bóng của Lionel Messi được hưởng lợi từ các quyết định của công nghệ VAR hoặc trọng tài.

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Lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí có mức độ tranh cãi 9/10, The Athletic nhắc lại trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8. Trong trận đấu đó, Argentina bị dẫn trước 0-2 nhưng ngược dòng thắng 3-2 chỉ trong vòng 13 phút cuối. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhắc đến màn lội ngược dòng, bài viết lại đặt tiêu đề "VARgentina loại Ai Cập", ngầm ám chỉ những quyết định gây tranh cãi đã góp phần giúp nhà đương kim vô địch đi tiếp.

Không dừng lại ở đó, ở vị trí cuối cùng trong danh sách, The Athletic tiếp tục dùng cụm từ "VARgentina loại Thụy Sĩ" khi nhắc đến trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ. Dù vậy, vụ việc này chỉ được chấm mức 2/10, thấp nhất trong bảng xếp hạng.

BXH 10 sự kiện tranh cãi nhất World Cup 2026 theo New York Time

Ngoài Argentina, nhiều sự kiện khác tại World Cup 2026 cũng được New York Times đưa vào danh sách. Đứng đầu bảng là việc FIFA trao Giải thưởng Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, được chấm 9/10 về mức độ gây tranh cãi.

Cũng nhận số điểm 9/10 là quyết định của FIFA hủy thẻ đỏ dành cho tiền đạo Folarin Balogun, giúp tuyển thủ Mỹ đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8.

Trong khi đó, việc Cristiano Ronaldo được dỡ án treo giò để tiếp tục thi đấu tại World Cup được chấm 8/10.

Danh sách còn đề cập đến nghi vấn FIFA sắp xếp kết quả bốc thăm để các đội mạnh tránh gặp nhau sớm, những quãng nghỉ uống nước gây tranh cãi, bàn thắng của tuyển Anh trước Na Uy khi bóng được cho là chạm dây cáp camera, hay trận hòa 3-3 giữa Algeria và Áo bị nghi "bắt tay" để cùng đi tiếp.

Việc New York Times hai lần sử dụng biệt danh "VARgentina" ngay trước trận bán kết gặp tuyển Anh nhanh chóng gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Argentina cho rằng đây là cách gọi thiếu tôn trọng nhà đương kim vô địch, trong khi không ít ý kiến khác cho rằng The Athletic chỉ đang nhắc lại những tranh cãi xoay quanh các quyết định của VAR tại giải năm nay.

Dù những tranh luận vẫn chưa có hồi kết, Argentina của Lionel Messi vẫn đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup nếu vượt qua tuyển Anh ở trận bán kết sắp tới.