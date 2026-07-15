Vì sao Messi lại tắm cho Lamine Yamal?

Nhìn vào khoảnh khắc Messi tắm cho Yamal, người hâm mộ chờ màn đối đầu của cả hai ở chung kết World Cup 2026.

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đương kim á quân Pháp, đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức điền tên mình vào trận chung kết World Cup 2026. Lúc này, mọi sự chú ý của người hâm mộ làng túc cầu đều đổ dồn về trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh, nơi "kịch bản điên rồ nhất lịch sử bóng đá" đang đứng trước cơ hội trở thành hiện thực.

Cơn sốt từ bức ảnh "định mệnh" năm 2007

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết một vang lên, mạng xã hội toàn cầu đã bùng nổ với loạt ảnh chụp từ năm 2007 giữa siêu sao Lionel Messi và thần đồng Lamine Yamal.

Đây là bộ ảnh nằm trong cuốn lịch từ thiện năm 2008 do quỹ của CLB Barcelona phối hợp cùng tờ báo Diario Sport tổ chức nhằm gây quỹ cho UNICEF. Khi đó, Lionel Messi mới chỉ là một tài năng trẻ 20 tuổi vừa bắt đầu hành trình khẳng định mình tại Camp Nou, còn Lamine Yamal mới chỉ là một cậu bé 6 tháng tuổi được bốc thăm ngẫu nhiên để ghi hình.

Nhiếp ảnh gia Joan Montfort, tác giả của bộ ảnh huyền thoại, từng chia sẻ với tờ The Athletic: "Hồi đó, không ai có thể tưởng tượng được đứa trẻ này sẽ trở thành ai, và bạn cũng không thể biết Messi sẽ vĩ đại đến mức nào. Định mệnh rõ ràng đã đóng một vai trò quá lớn trong câu chuyện này".

Bức ảnh này từng gây bão tại EURO 2024 khi được cha của Yamal đăng tải. Giờ đây, trước thềm trận chung kết World Cup 2026, nó lại một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Người hâm mộ đang vô cùng hào hứng trước viễn cảnh "cậu bé 6 tháng tuổi năm xưa" sẽ đối đầu trực tiếp với "người đã tắm cho mình" để tranh chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh.

Người hâm mộ mong chờ khoảnh khắc Messi đối đầu Yamal

Thử thách cực đại tại bán kết

Để biến kịch bản trong mơ này thành hiện thực, Lionel Messi và các đồng đội sẽ phải vượt qua một thử thách vô cùng lớn mang tên tuyển Anh tại trận bán kết 2 lúc 2h00 ngày 16/7. Nếu Argentina vượt qua tuyển Anh, trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 20/7 tại sân vận động MetLife sẽ đi vào lịch sử như một trong những chương truyện kỳ diệu nhất của bóng đá thế giới. Đó không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ, giữa một huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử và một ngôi sao đang lên, mà còn là sự giao thoa hoàn hảo của định mệnh đã được sắp đặt từ 19 năm trước.

Cả thế giới đang nín thở chờ đợi xem liệu số phận có gọi tên Lionel Messi một lần nữa để tạo nên trận chung kết trong mơ với Lamine Yamal hay không.