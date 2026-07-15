Biệt thự 340 tỷ của Lamine Yamal bị trộm đột nhập chỉ vài giờ sau khi Tây Ban Nha vào chung kết World Cup

Vừa đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup, Lamine Yamal nhận tin dữ: Biệt thự 9,5 triệu bảng Anh bị trộm nhắm tới.

Đêm 14/7 (giờ địa phương) lẽ ra phải là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của Lamine Yamal. Tài năng 19 tuổi góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026, qua đó giành quyền vào trận chung kết. Nhưng khi người hâm mộ còn đang ăn mừng chiến thắng, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà của anh ở Barcelona.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, rạng sáng 15/7, hai đối tượng mặc áo trùm đầu bị phát hiện đang trèo lên bức tường bao quanh biệt thự của Lamine Yamal ở ngoại ô Barcelona. Trước khi kịp đột nhập vào bên trong, chúng đã bị hệ thống camera an ninh và đội ngũ bảo vệ riêng của cầu thủ phát hiện.

Biệt thự trăm tỷ của Lamine Yamal bị trộm đột nhập

Nhận ra kế hoạch bại lộ, hai nghi phạm lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng an ninh sau đó kích hoạt báo động khẩn cấp và thông báo cho cảnh sát xứ Catalonia. Hiện cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về hành vi cố ý đột nhập để trộm cắp. Các hình ảnh từ camera giám sát đang được trích xuất để nhận diện và truy tìm hai nghi phạm.

Biệt thự từng thuộc về Piqué và Shakira

Ngôi nhà bị nhắm tới không phải một căn biệt thự bình thường. Trước khi sang Mỹ dự World Cup, Yamal từng thực hiện video giới thiệu cơ ngơi mới của mình. Căn biệt thự có giá 9,5 triệu bảng Anh, tương đương gần 340 tỷ đồng. Đáng chú ý, bất động sản này từng thuộc sở hữu của cựu trung vệ Barcelona Gerard Piqué và nữ ca sĩ nổi tiếng Shakira, trước khi hai người chia tay vào năm 2022.

Yamal không phải cầu thủ Barcelona đầu tiên gặp rắc rối với các vụ đột nhập. Đầu năm nay, trung vệ trẻ Pau Cubarsí bị lấy cắp một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Chỉ ít ngày sau, thủ môn Joan García cũng trở thành nạn nhân khi kẻ gian đột nhập vào nhà và lấy đi tiền mặt cùng nhiều món trang sức có giá trị. Chuỗi vụ việc khiến vấn đề an ninh dành cho các ngôi sao Barcelona một lần nữa được quan tâm.

Chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất sự nghiệp

Bỏ lại sự cố ngoài sân cỏ, Lamine Yamal vẫn đang hướng tới trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ở bán kết gặp Pháp, ngôi sao sinh năm 2007 là người mang về quả phạt đền giúp Mikel Oyarzabal mở tỷ số, đồng thời liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Anh thậm chí còn đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trước đó, Yamal cũng ghi bàn đầu tiên tại World Cup trong chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia và khép lại mùa giải 2025/26 cùng Barcelona với 24 bàn thắng cùng 18 pha kiến tạo sau 45 trận.

Ảnh: Getty

Dù vụ đột nhập bất thành có thể ảnh hưởng phần nào đến tâm lý, người hâm mộ Tây Ban Nha vẫn kỳ vọng tài năng 19 tuổi sẽ nhanh chóng gác lại những rắc rối ngoài sân cỏ để tập trung cho trận chung kết World Cup 2026 - nơi anh đứng trước cơ hội trở thành một trong những nhà vô địch trẻ nhất lịch sử bóng đá thế giới.