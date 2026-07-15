Phóng viên hỏi "nếu được lấy đi điểm mạnh của Argentina", HLV tuyển Anh đáp gây sốc: "Messi bị cảm lạnh vào ngày mai"

Tuchel nói một câu khi được hỏi về cách đối phó với Messi khiến tất cả ngỡ ngàng.

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina lúc 2h00 này 16/7, HLV Thomas Tuchel đã có màn đối đáp hài hước khi được hỏi về cách đối phó với Lionel Messi.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh, chiến lược gia người Đức nhận được câu hỏi: "Nếu có thể lấy đi một điểm mạnh của Argentina trước trận đấu ngày mai, ông sẽ chọn điều gì?"

Tuchel mỉm cười đáp: "Có lẽ là... Messi bị cảm lạnh vào ngày mai". Câu trả lời dí dỏm của ông lập tức khiến những người có mặt bật cười.

Tuchel gây bão với phát biểu về Messi (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, HLV trưởng tuyển Anh ngay sau đó khẳng định đây chỉ là một lời bông đùa. Ông nhấn mạnh rằng bản thân muốn đối đầu với một Argentina mạnh nhất và cũng mong tuyển Anh bước vào trận đấu với lực lượng tốt nhất.

"Không, đùa thôi. Chúng tôi muốn đối đầu với một Argentina mạnh nhất và chúng tôi cũng muốn là một tuyển Anh mạnh nhất. Chúng tôi muốn đánh bại họ, nhưng phải bằng những gì diễn ra trên sân cỏ. Tuyển Anh cần tìm ra cách vô hiệu hóa sức mạnh của Argentina và xứng đáng giành chiến thắng", Tuchel chia sẻ.

Messi, dù đã bước sang tuổi 39, vẫn là đầu tàu của nhà đương kim vô địch thế giới. Chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã ghi tới 8 bàn thắng tại World Cup 2026, góp công lớn đưa Argentina tiến vào bán kết và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương. Bên kia chiến tuyến, Harry Kane và Jude Bellingham đang là hai niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh với cùng 6 pha lập công.

Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ làm mọi cách để hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi, nhưng nhấn mạnh kế hoạch của ông không đơn thuần là cử một cầu thủ theo kèm siêu sao này.

"Rõ ràng chúng tôi sẽ phải tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi", Tuchel chia sẻ.

Theo HLV 52 tuổi, điều quan trọng là phải cắt đứt sự kết nối giữa Messi với các đồng đội xung quanh.

"Chúng tôi cần khiến cậu ấy nhận bóng ít nhất có thể. Chúng tôi phải đảm bảo Messi không nhận được sự hỗ trợ mà cậu ấy thường có. Đó sẽ là nhiệm vụ của cả tập thể".

Khép lại, Tuchel nhấn mạnh rằng tuyển Anh không chỉ đối đầu với riêng Messi mà phải tìm cách vô hiệu hóa cả một tập thể giàu sức mạnh: "Argentina là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi cần ngăn chặn toàn bộ hệ thống của họ, chứ không chỉ riêng Messi".