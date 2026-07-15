"Đại chiến" Anh với Argentina căng thẳng đến mức FIFA cùng Mỹ phải kích hoạt hàng rào an ninh lớn nhất lịch sử World Cup

Để đảm bảo an ninh, trận bán kết giữa tuyển Anh và Argentina được BTC sử dụng biện pháp an ninh lớn nhất lịch sử các kỳ World Cup.

FIFA kết hợp cùng BTC chủ nhà triển khai chiến dịch an ninh ngăn chặn nguy cơ đụng độ giữa các nhóm cổ động viên cực đoan ở trận Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026. Trước tính chất căng thẳng của cặp đấu này, chính quyền Mỹ cùng các cơ quan an ninh quốc tế đã quyết định kích hoạt một chiến dịch bảo vệ được mô tả là "chưa từng có trong lịch sử thể thao".

Mối kình địch sâu sắc tích tụ qua nhiều thập kỷ cả trên sân cỏ lẫn các yếu tố lịch sử giữa hai quốc gia, kết hợp với làn sóng hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới đổ về, đã buộc ban tổ chức phải nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức tối đa. Nhằm đối phó với thách thức này, một hệ thống phòng thủ đa lớp và dày đặc đã được thiết lập xung quanh sân vận động và các khu vực đô thị lân cận.

Chiến dịch không chỉ có sự tham gia của lực lượng cảnh sát địa phương mà còn có sự phối hợp trực tiếp của các cơ quan an ninh liên bang hàng đầu của Mỹ , bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ (Secret Service) và Bộ An ninh Nội địa (DHS). Theo phương án tác chiến, một vành đai phong tỏa đa tầng sẽ được thiết lập rộng khắp. Mọi cổ động viên muốn tiếp cận khán đài đều phải trải qua ít nhất 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Phía trên không trung, một vùng cấm bay hoàn toàn cũng được áp đặt, được giám sát liên tục bởi không quân và hệ thống máy bay không người lái công nghệ cao.

Trận đấu giữa Anh và Argentina được bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh: Reuters)

Điểm nhấn của chiến dịch an ninh lần này là việc ứng dụng tối đa công nghệ kiểm soát đám đông thế hệ mới. Hệ thống camera độ phân giải cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt đã được lắp đặt đồng bộ tại tất cả các lối vào sân, các nhà ga và phương tiện giao thông công cộng trọng điểm. Công nghệ này cho phép lực lượng chức năng lập tức phát hiện và ngăn chặn những đối tượng có tên trong danh sách đen hoặc các phần tử có tiền án gây rối từ khi chưa tiếp cận được khu vực thi đấu. Đồng thời, các đơn vị tình báo mạng cũng liên tục quét thông tin trên không gian mạng để chủ động phát hiện sớm mọi âm mưu dàn xếp ẩu đả hoặc biểu tình từ các nhóm cổ động viên cực đoan.

Cơ quan chức năng sở tại khẳng định sẽ áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với mọi hành vi kích động. Bất kỳ sự cố gây mất trật tự nào, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ đối mặt với biện pháp bắt giữ ngay lập tức và trục xuất quyền công dân.

Trận đại chiến giữa Anh và Argentina được kỳ vọng sẽ là một ngày hội bóng đá đỉnh cao, song đằng sau ánh hào quang sân cỏ là cả một chiến dịch "thiết quân luật" thu nhỏ. Mọi biện pháp tối tân nhất đều đang được dốc lực triển khai với mục tiêu tối thượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ quốc gia, các thành viên đội bóng và hơn 80.000 khán giả có mặt trên khán đài.

Theo Marca