David Beckham bị CĐV Argentina la ó dữ dội ở trận "đại chiến" bán kết World Cup, ký ức 28 năm vẫn chưa nguôi

David Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm trên khán đài sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) trước trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina.

David Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm trên khán đài trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina sáng 16/7. Huyền thoại bóng đá Anh bị hàng nghìn CĐV Argentina đồng loạt la ó khi hình ảnh của ông xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động.

Beckham có mặt trên khán đài cùng vợ Victoria Beckham và các con để cổ vũ "Tam sư" trong cuộc đối đầu được xem là một trong những màn thư hùng giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Tuy nhiên, thay vì nhận được những tràng pháo tay chào đón, cựu đội trưởng tuyển Anh lại trở thành mục tiêu của những tiếng huýt sáo và la ó từ phía người hâm mộ Argentina.

Beckham cùng Victoria và các con đi cổ vũ tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện trên màn hình Bekcham đã bị hàng ngàn CĐV la ó (Ảnh: Getty)

Beckham cực lịch lãm dù đã ngoài 50 (Ảnh: Getty)

Gia đình Beckham (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng phản ứng của người hâm mộ Argentina xuất phát từ ký ức về World Cup 1998, thời điểm Beckham nhận chiếc thẻ đỏ tai tiếng trong trận đấu với chính đội bóng Nam Mỹ.

Một người hâm mộ bình luận: "Họ vẫn chưa quên chuyện năm 1998". Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: "Beckham bị la ó chỉ vì ông ấy là Beckham". Bên cạnh đó, không ít người lên tiếng bảo vệ huyền thoại Manchester United với nhận xét: "Ông ấy là huyền thoại, hãy dành cho ông ấy sự tôn trọng".

Beckham hiện là cầu thủ khoác áo tuyển Anh nhiều thứ ba trong lịch sử với 115 lần ra sân, chỉ xếp sau Peter Shilton (125 trận) và Wayne Rooney (120 trận). Dù đã giải nghệ nhiều năm, tên tuổi của cựu tiền vệ 51 tuổi vẫn gắn liền với những cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa Anh và Argentina.

Nguồn cơn của sự thù địch bắt nguồn từ vòng 1/8 World Cup 1998 tại Pháp. Trong trận đấu đó, Beckham bị Diego Simeone phạm lỗi. Khi đang nằm trên sân, tiền vệ người Anh có pha đá nhẹ vào chân Simeone. Cầu thủ Argentina sau đó ngã xuống đầy kịch tính, khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Beckham.

Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, tuyển Anh hòa 2-2 sau 120 phút trước khi gục ngã trên chấm luân lưu. Beckham trở thành "tội đồ" trong mắt người hâm mộ xứ sương mù, hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí nhận nhiều lời đe dọa sau thất bại đau đớn đó.

Nhiều năm sau, Diego Simeone thừa nhận ông đã phản ứng quá mức trong tình huống va chạm để khiến Beckham phải nhận thẻ đỏ. Dẫu vậy, mối quan hệ giữa hai cựu danh thủ hiện đã được hàn gắn. Năm 2023, Simeone xuất hiện trong bộ phim tài liệu về Beckham trên Netflix và cả hai cùng nhìn lại sự cố năm 1998 với thái độ cởi mở.

Thậm chí, trước một trận đấu của Argentina tại World Cup 2026, Beckham còn đăng tải bức ảnh chụp chung với Simeone trên mạng xã hội, cho thấy hai người đã hoàn toàn gác lại quá khứ. Tuy nhiên, với không ít CĐV Argentina, ký ức về một trong những cuộc đối đầu nổi tiếng nhất lịch sử World Cup dường như vẫn chưa thể phai mờ.