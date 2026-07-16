Dàn WAGs tuyển Anh đọ sắc: Bạn gái Bellingham, vợ Pickford visual sáng bừng chiếm trọn "spotlight" trên khán đài bán kết World Cup

Dàn WAGs tuyển Anh khoe nhan sắc trên khán đài tiếp lửa tinh thần cho cầu thủ trận đấu với tuyển Argentina.

Không khí trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina sáng 16/7 tại Atlanta đang nóng lên từng giây. Trên khán đài, dàn WAGs quyền lực của tuyển Anh đã chính thức "đổ bộ" cực kỳ ấn tượng, biến khu vực khán đài VIP thành một sàn diễn thời trang mang đậm sắc màu truyền thống của xứ sở sương mù.

Megan Davison (bà xã thủ môn Jordan Pickford) tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong trang phục "cây trắng" đầy cá tính. Cô diện chiếc áo đấu sân nhà số 1 mang tên chồng, kết hợp phá cách cùng quần ôm trắng và thắt lưng đỏ nổi bật. Trước trận đấu, Megan thậm chí đã tinh nghịch trưng cầu ý kiến người hâm mộ trên mạng xã hội để chọn giữa bộ cánh năng động này và một chiếc váy đen quyến rũ.

Megan Davison mặc áo số 1 xuất hiện nổi bật

Cô nàng vẫy tay chào chồng ở dưới sân

Ngay bên cạnh cô, Roz – bà xã của trung vệ cao kiều Dan Burn lại gây sốt với gu thời trang "hoài cổ" cực đỉnh. Cô khéo léo kết hợp chiếc áo đấu tuyển Anh màu đỏ phiên bản Umbro năm 2008 cùng chân váy Burberry sang trọng.

Roz, vợ của Dan Burn mặc một chiếc váy Burberry

Khán đài Atlanta cũng ghi nhận sự xuất hiện của "hậu phương" đặc biệt phía sau siêu sao Jude Bellingham. Mẹ của anh, bà Denise, được nhìn thấy ngồi cạnh cô bạn gái nóng bỏng Ashlyn Castro và bố của Jude, ông Mark. Cả gia đình xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng thư thái, tự tin trước trận cầu đầy áp lực.

Gia đình Bellingham xuất hiện

Không hề kém cạnh, Katie Goodland – bà xã của thủ quân Harry Kane lựa chọn phong cách năng động nhưng không kém phần thời thượng. Cô diện chiếc áo đấu sân khách màu đỏ, quần jeans thụng xanh, mang dép tông đỏ ton-sur-ton và tạo dáng đầy tự tin bên ngoài sân vận động với chiếc túi xách trắng nhỏ xinh.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài của các bóng hồng đã tiếp thêm động lực giúp tuyển Anh vượt qua những "khúc cua" Argentina ngặt nghèo nhất tại World Cup lần này.

Ảnh: Getty