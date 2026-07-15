"Đại chiến" Anh vs Argentina lúc 2h00 ngày 16/7: Messi đối đầu Bellingham, Harry Kane giành vé vào chung kết World Cup

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Argentina lúc 2h00 ngày 16/7 thuộc bán kết World Cup 2026.

Vào lúc 02h00 ngày 16/7 (giờ Việt Nam), sẽ diễn ra trận bán kết thứ hai của World Cup 2026 giữa hai kỳ phùng địch thủ đầy duyên nợ: Tuyển Anh và Argentina. Đội chiến thắng trong cuộc đối đầu rực lửa này sẽ bước tiếp vào trận chung kết để chạm trán Tây Ban Nha – đại diện châu Âu vừa đánh bại Pháp với tỷ số thuyết phục 2-0 để giành tấm vé đầu tiên.

Messi sẽ đối đầu Harry Kane

Nhận định trận đấu

Dù khởi đầu vòng bảng không quá ấn tượng, "Tam Sư" càng đá càng hay. Họ lần lượt vượt qua Congo, Mexico và Na Uy ở vòng loại trực tiếp để ghi tên mình vào top 4 đội mạnh nhất . Trong khi đí, Argentina đã phải trải qua những trận đấu vô cùng mất sức. Họ phải đá 120 phút trước Cabo Verde, lội ngược dòng vất vả 3-2 trước Ai Cập và thắng Thụy Sĩ ở hiệp phụ trận tứ kết.

Về mặt lực lượng, HLV hai đội đều đang có những toan tính và bài toán đau đầu của riêng mình. Tuyển Anh chịu tổn thất nhẹ ở hàng thủ khi Quansah bị treo giò và Reece James chưa có thể trạng tốt nhất để đá chính, buộc HLV phải tính đến các phương án thay thế như Konsa hay Djed Spence. Tuy nhiên, sự trở lại kịp thời sau trận ốm của tiền vệ đánh chặn Declan Rice sẽ giúp tuyến giữa của họ vững vàng hơn. Niềm hy vọng số một của người Anh lúc này vẫn đặt vào bộ đôi Harry Kane và Jude Bellingham, những người đã có cho mình 6 bàn thắng từ đầu giải.

Bên phía đối diện, siêu sao 39 tuổi Lionel Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của đại diện Nam Mỹ. Với 8 bàn thắng ghi được, Messi hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và quyết tâm đưa đội nhà đi tiếp. HLV Scaloni chỉ đang cân nhắc một chi tiết nhỏ là nên chọn Julian Alvarez giàu năng lượng hay Lautaro Martinez nhạy bén để đá cặp với Messi trên hàng công, trong khi tuyến giữa nhiều khả năng sẽ giữ nguyên với sự xuất hiện của Paredes nhằm tăng khả năng phòng ngự từ xa.

Xét một cách toàn diện, tuyển Anh đang nhỉnh hơn về sức trẻ, chiều sâu đội hình và nền tảng thể lực để có thể duy trì cường độ thi đấu cao. Nhưng Argentina lại sở hữu một thứ vũ khí vô hình cực kỳ đáng sợ, đó là bản lĩnh của nhà vua và cái duyên đại tài ở các vòng đấu lớn. Thống kê lịch sử chỉ ra rằng, trong cả 5 lần lọt vào bán kết World Cup trước đây, Argentina đều là người giành chiến thắng cuối cùng. Chính vì sự cân bằng và đầy duyên nợ này, trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra vô cùng giằng co, chặt chẽ và không loại trừ khả năng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu đầy may rủi để phân định thắng thua.