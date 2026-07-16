David Beckham ôm Victoria nhảy lên ăn mừng cuồng nhiệt khi Gordon lập siêu phẩm, ĐT Anh xé lưới Argentina!

Gordon ghi bàn xé lưới Argentina, David Beckham ôm vợ nhảy dựng ăn mừng trên khán đài.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra vô cùng căng thẳng với những pha tranh chấp nảy lửa ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trong thế trận giằng co và kín kẽ ấy, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện ở phút 54 từ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Bắt nguồn từ tình huống phản công nhanh, thủ quân Harry Kane lùi sâu nhận bóng ở khu vực giữa sân. Dù bị các tiền vệ Argentina áp sát rất nhanh, Kane vẫn kịp tung ra đường chuyền dài vượt tuyến cực kỳ sắc bén. Tận dụng tốc độ vượt trội, tiền đạo Anthony Gordon băng xuống đầy khát khao bên hành lang cánh trái. Đối mặt với thủ thành Emiliano Martínez, chân sút của tuyển Anh giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh tung cú dứt điểm lạnh lùng và hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới, mở tỷ số 1-0 cho Tam Sư.

Anthony Gordon ghi bàn mở tỉ số trận đấu (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Ngay sau khi bóng vào lưới, trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu để tham khảo công nghệ VAR do các cầu thủ Argentina khiếu nại lỗi việt vị. Sau những giây phút chờ đợi nghẹt thở, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng hợp lệ cho tuyển Anh trong sự vỡ òa của hàng vạn cổ động viên trên khán đài.

Trên khán đài VIP, cựu danh thủ David Beckham đã không giấu nổi sự phấn khích. Ngay khi trọng tài công nhận bàn thắng, anh lập tức ôm chầm lấy vợ mình - Victoria rồi nhảy dựng lên ăn mừng đầy cuồng nhiệt. Với cá nhân Beckham, bàn thắng xé lưới Argentina luôn mang lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt, gợi nhớ lại những duyên nợ chồng chất trong quá khứ giữa anh và đội bóng xứ Tango tại các kỳ World Cup trước đây.

Beckham nhảy lên ăn mừng trên khán đài (Ảnh: VTV)

Tuyển Anh có bàn thắng dẫn trước (Ảnh: Getty)

Anthony Gordon đánh bại thủ môn Argentina (Ảnh: Getty)