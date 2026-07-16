Vợ Messi vỡ òa ôm người thân khóc nức nở trong khoảnh khắc Argentina giật vé chung kết từ tay tuyển Anh

Vợ và các con Messi đến cổ vũ Argetina trong trận thắng 2-1 Anh, giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Hình ảnh Antonela Roccuzzo – bà xã của siêu sao Lionel Messi vỡ òa trong nước mắt trên khán đài VIP đã trở thành tâm điểm chú ý sau trận bán kết đầy kịch tính giữa Argentina 2-1 Anh tại World Cup 2026 sáng 16/7.

Diện chiếc áo crop-top mang số 10 huyền thoại của chồng, Antonela đã không thể kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc đội nhà "từ cõi chết trở về". Ống kính truyền hình ghi lại cảnh cô bật khóc nức nở và liên tục ôm chầm lấy những người thân trong khu vực ghế VIP để ăn mừng. Sự xúc động mạnh mẽ của Antonela là minh chứng rõ nét cho áp lực khủng khiếp mà gia đình Messi phải gánh chịu, khi giải đấu năm nay được xem là vũ điệu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của tiền đạo 39 tuổi.

Vợ Messi bật khóc nghẹn ngào trên khán đài

Vợ và các con đến sân tiếp lửa cho Messi (Ảnh: IG)

Suốt hơn 80 phút thi đấu, đương kim vô địch thế giới Argentina rơi vào thế bám đuổi vô cùng nghẹt thở sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon bên phía tuyển Anh ở phút 54. Khi chiếc vé vào chơi trận chung kết tưởng chừng như đã tuột khỏi tầm tay của đại diện Nam Mỹ, bước ngoặt định mệnh đã xảy ra từ một tình huống cố định ở phút 86.

Lionel Messi thực hiện đường chuyền chiến thuật từ quả phạt góc ngắn, đặt Enzo Fernández vào vị trí thuận lợi bên ngoài vòng cấm. Tiền vệ này ngay lập tức tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Jordan Pickford, san bằng tỷ số 1-1 cho Argentina. Bàn gỡ hòa quý như vàng này không chỉ cứu vãn giấc mơ World Cup của nhà đương kim vô địch mà còn là bệ phóng tâm lý hoàn hảo. Chỉ 6 phút sau đó, chính Messi tiếp tục kiến tạo để Lautaro Martínez ghi bàn thắng quyết định ở phút 92, hoàn tất cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc với chiến thắng 2-1, chính thức đưa Argentina vào chơi trận chung kết World Cup 2026.