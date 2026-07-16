"Dung Dăng Dung Dẻ, Play Hè Có Hội": Play Together VNG chơi lớn với chuỗi sự kiện offline xuyên Việt hoành tráng hè 2026

Xóa tan nỗi ám ảnh về mùa hè nhàm chán, Play Together VNG chính thức khởi động chuỗi sự kiện offline thường niên mang tên "Hội Hè Play 2026" với quy mô trải dài khắp 6 tỉnh thành từ Nam ra Bắc.

Hoàn toàn miễn phí, chuỗi sự kiện mang đến không gian trải nghiệm game, concert âm nhạc sôi động, hàng loạt hoạt động tương tác cùng hơn 10.000 phần quà độc quyền dành cho cộng đồng…

Hội Hè Play 2026 tại Nha Trang

Trở lại hoành tráng sau nhiều mùa thành công rực rỡ, chuỗi sự kiện năm nay được Play Together VNG nâng cấp thành một lễ hội âm nhạc và trải nghiệm quy mô lớn chưa từng có. Hội Hè Play 2026 là siêu sự kiện kết hợp hoàn hảo giữa không gian trải nghiệm game thực tế sống động và một đại nhạc hội bùng nổ cùng sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như: Tăng Duy Tân, Phương Ly, Bùi Công Nam, JSOL…

Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn đặc biệt biến sự kiện này trở thành tọa độ khó có thể bỏ qua chính là người chơi chỉ cần kề vai sát cánh cùng đồng đội hoàn thành các hoạt động sự kiện là 100% nhận được quà mang về. Đây hứa hẹn là điểm đến đầy náo nhiệt để người tham gia phá đảo mọi giới hạn, đánh bay sự chán nản và tái tạo lại 100% nhiệt huyết.

Với định hướng xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh, thân thiện và giàu tính kết nối, Play Together VNG không chỉ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn trong game mà còn liên tục tạo ra các hoạt động cộng đồng ngoài đời thực. Qua đó, người chơi ở nhiều độ tuổi và khu vực khác nhau có cơ hội giao lưu, kết nối và cùng tận hưởng bầu không khí mùa hè đúng nghĩa.

Sân chơi mùa hè ngập tràn kết nối

Mùa hè luôn là quãng thời gian để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng những trải nghiệm mới. Thế nhưng nhiều người rơi vào vòng lặp: bí bách vì chỉ ở nhà, chán nản vì thiếu trải nghiệm mới mẻ hay khao khát được kết nối với bạn bè. Thấu hiểu mong muốn được kết nối, trải nghiệm và khám phá đó, Play Together VNG mang đến một liều thuốc giải nhiệt hoàn hảo với thông điệp cốt lõi: "Niềm vui không đến từ việc bạn ở đâu làm gì, mà đến từ việc chơi có Hội".

Đúng với tinh thần "Dung Dăng Dung Dẻ, Play Hè Có Hội", Hội Hè Play 2026 mang đến một sân chơi hoàn toàn mới mang tên: Cuộc đua Đại Sứ Dung Dăng. Bởi lẽ, hè vui nhất đâu phải đi một mình, mà là có Hội để cùng "Dung Dăng". Đồng hành cùng người chơi trong chiến dịch lần này là 3 Hội Trưởng cực hot đang ráo riết chiêu mộ thành viên:

- JSOL - Hội Trưởng Hội Phong Cách

- Duy Khánh ZhouZhou - Hội Trưởng Hội Ngư Dân

- Jaysonlei - Hội Trưởng Hội Nông Dân

Tham gia ngay chuỗi sự kiện Hội Hè Play 2026 từ ngày 20/06 đến 25/07

Hành trình xuyên Việt hoành tráng tại 6 tỉnh thành

Với sự đầu tư mạnh tay và quy mô lớn chưa từng có, chuỗi sự kiện Offline Hội Hè Play 2026 sẽ chính thức lăn bánh, trải dài khắp dải đất hình chữ S từ ngày 20/06 đến 25/07. Play Together VNG mong muốn phá vỡ rào cản địa lý, tạo cơ hội để game thủ ở nhiều khu vực khác nhau có thể trực tiếp hòa chung bầu không khí lễ hội.

Hội Hè Play 2026 sẽ đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội và TP.HCM từ 20/06 đến 25/07. Mỗi điểm dừng đều mang đến các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và quà tặng hấp dẫn dành cho người chơi.

Thông tin địa điểm, thời gian tổ chức và đăng ký tham gia miễn phí được cập nhật tại fanpage chính thức của chương trình.

Roadmap 6 tỉnh thành của Hội Hè Play 2026

Song hành cùng các hoạt động trải nghiệm, 100% người chơi hoàn thành thử thách tại sự kiện sẽ nhận được quà tặng, trong đó có bộ vật phẩm phiên bản giới hạn chỉ xuất hiện tại Hội Hè Play 2026, gồm:

- Hộp gấu Minime Hờn Dỗi

- Sticker Dung Dăng

- Pin cài Dung Dẻ

- Dây đeo Dung Dăng Dung Dẻ

Mỗi món quà là một dấu ấn của một mùa hè sôi động. Đồng thời còn là kỷ niệm gắn liền với những cuộc gặp gỡ, những tiếng cười và tinh thần kết nối mà Hội Hè Play 2026 mong muốn mang đến.

Hành trình tranh tài giữa ba Hội sẽ đi đến hồi kết tại Final Show Hội Hè Play 2026 diễn ra ở TP.HCM vào ngày 25/07. Hội giành chiến thắng sẽ mang về phần thưởng dành cho toàn bộ thành viên, với 50 Đá Quý được gửi trực tiếp vào tài khoản game của mỗi người chơi thuộc Hội chiến thắng. Đây cũng là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động mùa hè, khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành và lan tỏa tinh thần "Dung Dăng Dung Dẻ, Play Hè Có Hội."

Lan tỏa giá trị kết nối của cộng đồng Play Together VNG

Thông qua chuỗi sự kiện Hội Hè Play 2026, Play Together VNG tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một cộng đồng game văn minh, tích cực và gắn kết. Chưa từng dừng chân đơn thuần ở sân chơi giải trí, Play Together VNG luôn muốn mang đến nhiều cơ hội để người chơi gặp gỡ ngoài đời thực, kết nối những tình bạn mới và cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp trong mùa hè.

Hành trình xuyên suốt từ Bắc chí Nam đã đi được hơn nửa chặng đường và liên tục ghi nhận những màn "quẩy" banh nóc từ cộng đồng game thủ. Mỗi điểm dừng chân đều ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng: Cần Thơ thu hút khoảng 3.000 người tham gia, trong khi Nha Trang, Đà Nẵng và Quảng Ninh đều ghi nhận khoảng 4.000 người đến trải nghiệm. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hút của sân chơi offline mà Play Together VNG mang đến trong mùa hè năm nay. Sức nóng đang tiếp tục lan tỏa đến điểm dừng chân Quảng Ninh (11/07) và thủ đô Hà Nội (18/07).

Đặc biệt "trùm cuối" siêu sự kiện Final Show sẽ chính thức hạ màn tại AEON Mall Tân Phú (TP. HCM) vào ngày 25/07 tới đây. Final Show tại đầu cầu TP. HCM chắc chắn sẽ là một đại tiệc bùng nổ cảm xúc, khép lại trọn vẹn một mùa hè không thể nào quên. Còn chần chừ gì nữa mà không chuẩn bị một outfit thật "slay" và sẵn sàng đổ bộ đến điểm hẹn offline có thêm thật nhiều kỷ niệm thanh xuân rực rỡ!

Tham gia đăng ký trước sự kiện tại đây.

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