Full màn phỏng vấn đanh thép của Messi sau khi hạ tuyển Anh: "Argentina là đội tuyển số 1 thế giới suốt 4 năm qua, ai đau thì cứ đau, ai nói gì cứ nói"

Không chỉ ăn mừng tấm vé vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi còn gửi thông điệp đầy tự hào sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Anh.

Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh giúp Argentina góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Sau trận đấu, Lionel Messi xuất hiện trong khu vực phỏng vấn với gương mặt vẫn còn nguyên cảm xúc. Điều đầu tiên siêu sao 39 tuổi nhắc đến là hành trình đặc biệt của đội tuyển Argentina.

"Mỗi trận chung kết World Cup đều rất đặc biệt. Mỗi trận có ý nghĩa khác nhau và thật tuyệt khi lại được trải qua cảm giác này. Điều tập thể này làm được thật điên rồ. Hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Về cá nhân, được chơi ba trận chung kết World Cup là điều rất ít cầu thủ làm được. Đặc biệt là với cách World Cup lần này diễn ra, cách trận đấu hôm nay diễn ra, đối thủ hôm nay và việc chúng tôi đánh bại chính đối thủ đó. Quá nhiều điều không thể tin nổi đã xảy ra".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ngay sau đó, Messi đưa ra tuyên bố gây chú ý nhất: "Hãy để người hâm mộ tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này. Điều tập thể này làm được thật không thể tin nổi, thêm một trận chung kết nữa. Chúng tôi bước vào giải với tư cách nhà vô địch thế giới. Chúng tôi là đội tuyển xuất sắc nhất thế giới trong bốn năm qua, ai đau thì cứ đau, ai muốn nói gì thì cứ nói. Điều đó chứng minh rằng những gì chúng tôi đạt được không hề là may mắn và chẳng có ai ban phát cho chúng tôi điều gì. Có mặt ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp là điều rất ít đội làm được và tập thể này đã làm được".

Messi thừa nhận trận bán kết với tuyển Anh không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá. "Dù trước trận chúng tôi luôn nói đây chỉ là một trận bóng đá, nhưng khi quốc ca vang lên, tất cả đều cảm nhận được điều gì đó rất khác biệt và rất đặc biệt. Không ai trong chúng tôi muốn thua. Người dân Argentina cũng không muốn thua tuyển Anh và chính chúng tôi cũng cảm nhận trận đấu theo cách đó. Cảm ơn Chúa vì cuối cùng chúng tôi đã làm được, loại họ và giành quyền chơi thêm một trận chung kết World Cup. Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc với tất cả người Argentina".

Ảnh: Getty

Theo đội trưởng Argentina, toàn đội đều hiểu ý nghĩa đặc biệt của chiến thắng này. "Cả tập thể đều cảm nhận được điều đó. Chúng tôi biết đây không phải một chiến thắng như bao chiến thắng khác. Đây là chiến thắng mà người dân Argentina rất mong muốn và chính chúng tôi cũng vậy. Được chơi hai trận chung kết World Cup liên tiếp thật sự là điều điên rồ. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng tôi lại đứng dậy một lần nữa. Chúng tôi không bao giờ ngừng cố gắng. Khi bị dẫn trước, chúng tôi cầm nhiều bóng, dồn ép họ về sát khung thành và đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn".

Messi cũng nhắn nhủ người hâm mộ hãy tiếp tục tin tưởng tập thể hiện tại. "Hãy tận hưởng điều này như cách mọi người đã làm suốt kỳ World Cup. Đã có rất nhiều người không tin vào tập thể này, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng. Tôi biết những chàng trai này có thể làm được gì và tôi biết khi ở bên nhau, họ luôn tìm ra sức mạnh từ những điều tưởng như không còn. Chúng tôi đến giải với nhiều cầu thủ còn chấn thương, nhiều người không có thể trạng tốt nhất, nhưng tập thể này luôn cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất".

Ảnh: Getty

Siêu sao của Argentina tiếp tục dành những lời ca ngợi cho các đồng đội. "Chúng tôi lại có mặt ở một trận chung kết nữa. Nếu tính đúng thì đây là trận chung kết thứ năm liên tiếp và là trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Thật sự rất phi thường. Nhưng tập thể này không làm tôi bất ngờ. Tôi luôn biết chúng tôi có thể làm được gì. Có thể nhiều người nghi ngờ vì chúng tôi mang đến World Cup nhiều cầu thủ chưa đạt 100% thể lực, nhưng khi tập hợp lại, đội bóng này luôn tạo ra nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. Họ truyền sức mạnh cho nhau và luôn tìm thấy năng lượng ngay cả khi tưởng như đã cạn kiệt".

Messi cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Argentina. "Hãy để các cổ động viên tiếp tục tận hưởng. Hôm nay chúng tôi đã đạt được điều mình mong muốn ngay từ đầu: giành quyền chơi thêm một trận chung kết. Tôi biết rất nhiều người đang đổ ra đường, ở Obelisco và khắp Argentina. Còn lại, xin hãy để Chúa quyết định".

Nhìn lại chặng đường từ Copa América 2019 đến nay, Messi không giấu được niềm xúc động. "Tất cả những gì tôi trải qua cùng tập thể này kể từ Copa América 2019 đều không thể diễn tả bằng lời và cũng chưa từng dám nghĩ tới. Không chỉ là những danh hiệu hay việc vô địch mọi giải đấu, mà còn là quãng thời gian được sống, tập luyện và đồng hành cùng họ mỗi ngày. Đó là một hành trình tuyệt đẹp, mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân Argentina".

Ảnh: Getty

Nói về diễn biến trận đấu, Messi cho rằng Argentina đã chiến thắng bằng chính bản sắc của mình. "Chúng tôi làm đúng những gì vẫn làm suốt nhiều năm qua. Đội kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Dù hiệp một không tạo nhiều cơ hội rõ ràng nhưng chúng tôi vẫn làm chủ thế trận.Sau khi thủng lưới, chúng tôi chơi còn hay hơn. Chúng tôi kiên nhẫn, luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh kia, tạo ra rất nhiều cơ hội, có những cú sút trúng cột dọc và nhiều pha cứu thua xuất sắc của thủ môn đối phương. Điều đó cho thấy sức mạnh cũng như lối chơi của tập thể này. Chúng tôi thắng bằng chính những điều đó".

Messi nhấn mạnh Argentina chỉ có thể chiến thắng khi trung thành với lối chơi của mình. "Chúng tôi biết cơ hội chỉ đến nếu chơi thứ bóng đá tốt nhất, như suốt chặng đường vừa qua. Chúng tôi kéo giãn đội hình đối phương, tấn công từ trung lộ rồi sang hai biên như đã làm suốt nhiều năm. Một lần nữa, đội tuyển này chứng minh mình có thể làm được tất cả những điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi giành được những thành công như hôm nay và lại có mặt ở một trận chung kết World Cup".

Ảnh: Getty

Messi thừa nhận cảm xúc vẫn còn quá lớn để có thể nhìn nhận trận đấu một cách bình thản. "Chúng tôi vẫn còn rất xúc động nên chưa thể phân tích mọi thứ. Chúng tôi biết đây là một trận đấu rất khác vì là bán kết World Cup và đối thủ là tuyển Anh. Đây là trận đấu mà người dân Argentina không muốn thua. Chúng tôi cảm nhận được điều đó, dù luôn cố gắng đứng ngoài mọi áp lực".

Khi được hỏi về gia đình, Messi mỉm cười. "Tôi tận hưởng khoảnh khắc này cùng vợ và gia đình. Tôi vừa nói chuyện với bố, mẹ, các bác và một số anh em đang ở Argentina. Điều đó khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Gia đình rất hạnh phúc và chúng tôi lại mang đến thêm một niềm vui cho người dân Argentina".

Ảnh: Getty

Khép lại buổi phỏng vấn, Messi nhấn mạnh giá trị của tập thể và tiết lộ anh đã chuẩn bị suốt một năm cho World Cup 2026. "Đội bóng này đã cống hiến tất cả. Chúng tôi sẽ chơi trận chung kết thứ năm liên tiếp và là trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Điều đó cần được tận hưởng và được trân trọng. Đội bóng bước vào giải với rất nhiều nghi ngờ vì có quá nhiều cầu thủ chấn thương và chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng chúng tôi luôn biết ít nhất mình sẽ vào tới nhóm bốn đội mạnh nhất. Tập thể này luôn tìm thấy sức mạnh ở nơi tưởng như không còn gì để cho đi".

"Rất khó để xếp trận đấu này vào một vị trí cụ thể. Tôi đã trải qua nhiều trận đấu đặc biệt và từng vô địch World Cup, nhưng chắc chắn đây là một trận đấu rất đặc biệt vì tất cả lịch sử giữa Argentina và tuyển Anh. Tôi chỉ thực sự quyết định sẽ chơi World Cup đến tận năm ngoái. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Scaloni và chuẩn bị suốt một năm để đến đây trong trạng thái tốt nhất. Ở Copa América trước tôi không ổn về thể lực vì chấn thương, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị hết sức mình".