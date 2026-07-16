David Beckham cố kìm nước mắt, được Victoria an ủi khi chứng kiến Messi hạ gục ĐT Anh đưa Argentina vào chung kết World Cup

Tuyển Anh đã ở rất gần tấm vé vào chung kết World Cup 2026, nhưng màn ngược dòng của Argentina khiến David Beckham chết lặng trên khán đài.

Giấc mơ vô địch World Cup của tuyển Anh đã khép lại đầy cay đắng sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết. Trên khán đài sân Atlanta (Mỹ), David Beckham cũng trải qua những cung bậc cảm xúc không khác gì hàng triệu CĐV "Tam sư".

Cựu đội trưởng tuyển Anh cùng vợ Victoria Beckham, các con Romeo, Cruz, Harper và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel đều có mặt để cổ vũ đội bóng quê hương. Khi Anthony Gordon mở tỷ số, cả gia đình Beckham vỡ òa. Victoria thậm chí bật dậy, lao vào ôm chầm lấy chồng trong khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc.

Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong ít phút. Argentina vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận với hai bàn thắng liên tiếp của Enzo Fernández và Lautaro Martínez chỉ trong vòng bảy phút, chính thức dập tắt hy vọng vào chung kết của tuyển Anh.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, David Beckham lộ rõ vẻ thất thần. Huyền thoại 51 tuổi nhiều lần đưa tay lau mặt, đôi mắt đỏ hoe vì thất vọng. Con trai Cruz đã tiến đến ôm và an ủi cha sau trận đấu, còn Victoria luôn ngồi sát bên để chia sẻ nỗi buồn với chồng.

Ảnh: WCNP

Ảnh: WCNP

Ảnh: BBC

Ảnh: Nichael Zemanek

Đây là kỳ World Cup mà Beckham gần như theo sát từng bước chân của tuyển Anh trên đất Mỹ với hy vọng chứng kiến đội bóng quê hương lần đầu đăng quang sau nhiều thập kỷ. Trước giờ bóng lăn, gia đình Beckham còn đứng nghiêm hát quốc ca cùng các CĐV Anh, dù tiếng hát nhanh chóng bị át bởi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Argentina.

Điều đặc biệt là Beckham cũng rơi vào tình thế khó xử khi tuyển Anh phải đối đầu với Lionel Messi - người bạn thân đồng thời là ngôi sao của Inter Miami, CLB do chính Beckham đồng sở hữu.

Khoảnh khắc Victoria ôm chồng ăn mừng bàn thắng của Gordon cũng nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Chỉ ít ngày trước, cựu thành viên Spice Girls từng trở thành "meme" vì gần như không biểu lộ cảm xúc khi Jude Bellingham ghi bàn ở trận tứ kết.

Ảnh: WCNP

Khi đó, David Beckham còn hài hước lên tiếng "giải oan" cho vợ bằng dòng bình luận: "Tôi hứa là cô ấy ăn mừng ở bên trong. Chỉ là phản ứng của cô ấy chậm hơn tôi một chút thôi."

Victoria cũng từng thừa nhận cô không hề thích bóng đá khi mới hẹn hò David Beckham năm 1997 vì luôn cảm thấy mình không thực sự thuộc về các sân vận động. Tuy nhiên, sau khi Beckham giải nghệ và xây dựng Inter Miami, tình yêu dành cho môn thể thao vua của cô đã thay đổi đáng kể nhờ có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết với gia đình các cầu thủ.

Dù tuyển Anh dừng bước đầy tiếc nuối, hình ảnh David Beckham rơi nước mắt, được con trai Cruz và Victoria lặng lẽ an ủi trên khán đài đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất sau trận bán kết World Cup 2026.