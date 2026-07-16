"Chú bò tót" Lautaro Martínez nghẹn ngào khi ghi bàn hạ tuyển Anh: Mẹ tôi vẫn đang đi làm, cuộc gọi cho mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt

Lautaro Martínez không giấu được cảm xúc sau chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh ở bán kết World Cup 2026. Tiền đạo mang biệt danh "El Toro" (Chú bò tót) đã bật khóc khi nhớ về cha mẹ và hành trình đưa anh đến với bóng đá.

Lautaro Martínez là cái tên được nhắc đến rất nhiều sau chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. Chỉ ít phút sau khi đánh đầu ghi bàn quyết định từ đường kiến tạo của Lionel Messi, tiền đạo Inter Milan đã bật khóc trong cuộc phỏng vấn sau trận.

Đó không chỉ là bàn thắng đưa Argentina vào chung kết, mà còn là giấc mơ anh đã mang theo từ thuở nhỏ. "Từ ngày bố mua cho tôi đôi giày bóng đá đầu tiên, tôi luôn mơ mình sẽ ghi được bàn thắng như thế này", Lautaro xúc động chia sẻ.

Được HLV Lionel Scaloni tung vào sân từ ghế dự bị khi tỷ số đang là 1-1, Lautaro nhanh chóng tạo khác biệt. Trong bối cảnh Jordan Pickford liên tục cứu thua và khiến hàng công Argentina gặp nhiều khó khăn, tiền đạo mang biệt danh "El Toro" chọn đúng thời điểm để tỏa sáng. Anh băng cắt đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Messi, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa nhà đương kim vô địch trở lại trận chung kết World Cup sau ba năm rưỡi.

Bàn thắng đầy cảm xúc của Lautaro (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Nhưng điều khiến Lautaro xúc động hơn cả không phải bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1997 nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ mình. "Tôi nhớ mẹ. Ngày tôi rời nhà để gia nhập Racing, bà chưa bao giờ ngừng dọn giường cho tôi. Với tôi, điều đó còn quý giá hơn bất kỳ bàn thắng hay trận chung kết nào".

Anh cũng dành những lời đầy yêu thương cho hai con, những người mà anh cho rằng đã thay đổi hoàn toàn con người mình. "Con gái khiến tôi biết sống chậm lại. Con trai còn khiến tôi bình tĩnh hơn nữa. Hôm nay tôi là một người đàn ông biết tận hưởng cuộc sống".

Lautaro còn tiết lộ một chi tiết thú vị. Trước khi vào sân, anh đã nói với Alexis Mac Allister và Facundo Medina rằng mình sẽ ghi bàn. "Tôi đã mơ về điều này. Tôi thề là tôi đã nói với họ rằng mình sẽ lập công".

Sau khi cảm xúc lắng xuống, Lautaro dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của toàn đội Argentina. "Hôm nay người ghi bàn là tôi, nhưng trước đó Enzo Fernández cũng có một siêu phẩm. Đội bóng này tiếp tục chứng minh chúng tôi được tạo nên từ bản lĩnh và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc".

Theo tiền đạo 28 tuổi, bước ngoặt của trận đấu đến khi tuyển Anh không còn duy trì được cường độ pressing. "Họ gây sức ép rất mạnh khoảng 60 phút rồi dần xuống sức. Sau khi có bàn thắng, họ lùi sâu phòng ngự và điều đó giúp chúng tôi bình tĩnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, kéo giãn đội hình đối phương để tạo ra cơ hội".

Sau khi trở về phòng thay đồ, Lautaro lập tức gọi điện cho mẹ. "Tôi vừa gọi cho mẹ thì biết bà vẫn đang làm việc. Mỗi lần nhắc đến mẹ là tôi lại xúc động. Điều khiến tôi tự hào nhất trong cuộc đời không phải bóng đá mà là gia đình".

Người hùng của Argentina cho rằng bóng đá có thể mang đến chiến thắng hoặc thất bại, nhưng giá trị lớn nhất vẫn là những người thân luôn đứng phía sau. "Cha mẹ tôi đã làm việc quần quật để nuôi các con. Đó là điều tôi muốn truyền lại cho con mình. Tôi rất tự hào khi được khoác áo Argentina và cùng tập thể này bước vào thêm một trận chung kết World Cup".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Lautaro cho biết tình yêu với trái bóng cũng bắt nguồn từ cha anh - một cựu cầu thủ từng có một năm thi đấu chuyên nghiệp trước khi gắn bó với bóng đá nghiệp dư. "Tôi sinh ra trong phòng thay đồ. Bố tôi truyền tình yêu bóng đá cho tôi từ khi còn rất nhỏ. Tôi biết ông luôn tự hào về tôi và các anh em".

Khép lại cuộc phỏng vấn, tiền đạo Argentina gửi lời nhắn đến người hâm mộ sau chiến thắng giàu cảm xúc. "Tôi chỉ mong mọi người ăn mừng một cách có trách nhiệm và giữ an toàn cho bản thân. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để có mặt ở đây. Giờ là lúc nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết".