HLV Scaloni xúc động khi loại tuyển Anh: "Không phải tự kiêu, Argentina là độc nhất vô nhị! Tận hưởng Messi đi, cậu ấy vĩ đại nhất"

Không giấu được xúc động sau khi Argentina đánh bại Anh để giành vé vào chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni khẳng định đội bóng của ông luôn mạnh mẽ hơn trong nghịch cảnh.

Lionel Scaloni bước vào phòng họp báo với đôi mắt vẫn còn đỏ sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026. HLV trưởng Argentina nhiều lần nghẹn lời khi nói về các học trò, tập thể mà ông gọi là "độc nhất vô nhị".

Chiến thắng trước tuyển Anh không chỉ đưa Argentina tiến gần chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp mà còn khiến Lionel Scaloni gần như không thể kìm nén cảm xúc. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV 48 tuổi nghẹn lời khi chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả. Tôi không còn lời nào để nói. Sau tất cả những gì vừa diễn ra, thật sự rất khó diễn tả."

Ông hy vọng người hâm mộ Argentina hiểu và trân trọng tập thể hiện tại. "Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng chúng tôi là một đội bóng đặc biệt. Điều đó không phải vì kiêu ngạo, mà vì trái tim. Chiếc áo Argentina buộc tất cả phải chiến đấu đến cùng. Không ai giữ lại điều gì cho bản thân. Các cầu thủ đều cảm nhận màu áo này như chính người hâm mộ".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Trong buổi họp báo sau trận, Scaloni cho rằng màn ngược dòng trước tuyển Anh phản ánh rõ nhất bản lĩnh của Argentina. "Càng bị đẩy vào khó khăn, đội bóng này càng chơi hay hơn. Khi nhìn thấy cơ hội, chúng tôi sẽ lao tới bằng tất cả những gì mình có".

Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận đã có lúc ông nghĩ đội bóng sẽ phải chấp nhận thất bại. "Có những lúc tôi cảm giác như khung thành đối phương có một chiếc máy hút khổng lồ hút hết mọi bàn thắng của chúng tôi. Bóng trúng cột dọc, bóng đi ra ngoài... Nếu bóng không chịu đi vào và chúng tôi thua 0-1 thì sao? Tôi vẫn sẽ hạnh phúc như vậy. Chúng tôi đã chiến đấu đến tận phút cuối. Có thể sẽ buồn vì thất bại, nhưng sẽ ra về sau khi đã cống hiến tất cả".

Theo Scaloni, từ thời điểm Enzo Fernández gỡ hòa, Argentina đã thể hiện trọn vẹn bản sắc của mình. "Sau bàn thắng đó là màn trình diễn của tất cả những gì chúng tôi mong muốn ở bóng đá. Không chỉ là chơi đẹp".

Một trong những quyết định được chú ý nhất là việc Rodrigo De Paul ngồi dự bị và Giuliano Simeone đá chính. Scaloni thừa nhận đây không phải lựa chọn dễ dàng. "Tôi rất đau lòng khi phải để Rodrigo trên ghế dự bị. Tôi thấy mình trong cách cậu ấy chơi bóng, bởi ngày trước tôi cũng giống như vậy. Nhưng chúng tôi luôn làm điều mà trận đấu cần".

Scaloni ôm Messi sau chiến thắng (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ông nhấn mạnh việc lựa chọn đội hình không dựa trên danh tiếng hay công lao của bất kỳ ai: "Tôi không xếp hay loại cầu thủ dựa trên những gì họ đã cống hiến. Otamendi ngồi dự bị, Di María cũng từng như vậy. Tôi muốn lấy ra phiên bản tốt nhất của đội bóng và các cầu thủ đều hiểu điều đó. Khi trận đấu trở nên phức tạp, bạn phải tìm phương án khác. Nếu không có những cầu thủ trên ghế dự bị thì tôi không phải phù thủy. Lautaro vào sân và ghi bàn. Nico González vào sân rất tốt. Otamendi, De Paul cũng vậy. Không có các cầu thủ, tôi chẳng thể làm được gì".

Scaloni cũng dành nhiều thời gian để nói về tinh thần của đội tuyển Argentina. "Tôi không thể so sánh với World Cup 1986 vì khi đó tôi còn quá nhỏ. Chúng tôi từng nghĩ trận thắng Ai Cập là điều tuyệt vời nhất. Nhưng chiến thắng hôm nay còn vượt xa điều đó, không chỉ vì đối thủ hay vì đây là bán kết, mà còn vì cách chúng tôi giành chiến thắng".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ông cười khi nói rằng bản thân còn chưa kịp tận hưởng. "Giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi nghỉ ngơi. Người hâm mộ xứng đáng được ăn mừng. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn hiếm hoi. Nhưng từ ngày mai, như chúng tôi vẫn nói với nhau, lại bắt đầu những nỗi lo".

Scaloni cũng nhắc lại giai đoạn khó khăn trước World Cup. "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Khoảng thời gian tồi tệ nhất là những ngày trước khi công bố danh sách. Có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là chấn thương. Có những cầu thủ chỉ đạt khoảng 50% thể trạng nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi cùng nhau. Khi chốt danh sách, chúng tôi tự nhủ: đây là những gì mình có và sẽ chiến đấu bằng tất cả".

Khi được hỏi liệu đây có phải một chiến thắng mang tính sử thi hay không, Scaloni mỉm cười. "Lịch sử thì ai cũng có thể nói. Nhưng đây thực sự là một thiên anh hùng ca. Tôi từng nghĩ sẽ không còn được chứng kiến điều gì như thế nữa".

Ảnh: Getty

Ông tiếp tục ca ngợi bản lĩnh của các học trò: "Họ giống như những chiến binh. Theo nghĩa tốt nhất của từ đó. Họ lớn lên trong môi trường mà từ nhỏ đã phải cạnh tranh và không biết sợ hãi là gì. Vì thế áp lực không đè nặng lên họ. Những phút cuối, Messi cầm bóng, De Paul, Montiel... Khi nhìn họ thi đấu, tôi có cảm giác họ đang chơi bóng như những đứa trẻ tám tuổi. Họ không nghĩ đến việc sẽ bị loại. Họ chỉ nghĩ đến bóng đá. Hãy chơi hết mình cho đến khi trận đấu kết thúc".

Scaloni cũng khẳng định điều ông quan tâm nhất không phải những đánh giá dành cho bản thân. "Điều quan trọng nhất là cách chúng tôi đối mặt với mọi hoàn cảnh. Tôi không bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Nếu vô địch, thứ hai chúng tôi vẫn phải bắt đầu lại. Nếu không vô địch cũng vậy".

Nói về trận chung kết với Tây Ban Nha, HLV Argentina dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. "Tây Ban Nha là một đội bóng rất mạnh. Họ xứng đáng có mặt ở chung kết. Đây sẽ là trận đấu để tận hưởng".

Scaloni tiết lộ HLV Luis de la Fuente từng là giảng viên của ông trong khóa học HLV và hai người vẫn giữ quan hệ tốt. "Ông ấy từng dạy tôi trong khóa đào tạo HLV. Tôi luôn quý ông ấy vì sự gần gũi. Sau World Cup Qatar, khi tôi đã vô địch, chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất ý nghĩa. Ông ấy đang làm rất tốt cùng tuyển Tây Ban Nha".

Ảnh: Getty

Dù vậy, Scaloni khẳng định Argentina sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vương. "Chủ nhật này chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ, nhưng với sự tôn trọng lớn nhất. Không chỉ vì cách họ chơi bóng mà còn vì cách họ hành xử".

Khép lại buổi họp báo, Scaloni gửi thông điệp đặc biệt về Lionel Messi tới người hâm mộ Tây Ban Nha. "Hy vọng người Tây Ban Nha sẽ hạnh phúc vì Messi đã mang đến cho họ rất nhiều niềm vui. Không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa, cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Hãy tận hưởng Messi. Phần lớn mọi người đều yêu quý cậu ấy, dù không phải tất cả".