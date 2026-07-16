Messi lập siêu kỷ lục kiến tạo, vượt Mbappe để dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng

Messi vượt Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày vàng ở World Cup 2026.

Trong trận bán kết kịch tính Argentina thắng 2-1 đội tuyển Anh tại World Cup 2026 sáng 16/7, Lionel Messi không chỉ sắm vai người hùng đưa Argentina vào chung kết mà còn thiết lập những cột mốc thống kê vô tiền khoáng hậu, chính thức vượt qua Kylian Mbappé để độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng.

Siêu kỷ lục kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Cú đúp kiến tạo đẳng cấp dọn cỗ cho Enzo Fernández và Lautaro Martínez lập công trước ĐT Anh đã nâng tổng số đường chuyền thành bàn của Messi tại sân chơi thế giới lên con số 12 kiến tạo.

Kể từ khi các số liệu thống kê chi tiết được ghi nhận từ năm 1966 đến nay, chưa một cầu thủ nào chạm đến cột mốc này. Đáng kinh ngạc hơn, có tới 10 đường kiến tạo trong số đó được Messi thực hiện ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp (knock-out) đầy áp lực, minh chứng cho bản lĩnh của một thiên tài trong những thời khắc sinh tử.

Messi lập kỷ lục kiến tạo, dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới (Ảnh: Getty)

Cuộc đua giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026 kịch tính hơn bao giờ hết

Hai đường kiến tạo quý giá trước Tam Sư đã trực tiếp giúp thủ quân của Argentina vượt mặt kình địch Kylian Mbappé. Dù bằng nhau về số pha lập công (8 bàn), Messi đã vươn lên chiếm ngôi đầu nhờ hơn đối thủ bám đuổi đúng 1 đường kiến tạo (chỉ số phụ đầu tiên được FIFA áp dụng để xếp hạng khi các cầu thủ bằng bàn thắng).

Bên cạnh cuộc đua song mã Messi - Mbappé, những cái tên đình đám khác như Erling Haaland (Na Uy) hay Jude Bellingham, Harry Kane (Anh) cũng đang bám sát phía sau, tạo nên một cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn cho danh hiệu Vua phá lưới năm nay.