Pickford gục đầu bật khóc được vợ mỹ nhân an ủi, Bellingham ngồi thẫn thờ bên mẹ và bạn gái sau trận thua Argentina

Nghẹn ngào cảnh dàn sao tuyển Anh được gia đình động viên trên khán đài sau thất bại cay đắng trước 1-2 Argentina.

Thất bại cay đắng 1-2 trước đối thủ đầy duyên nợ Argentina tại bán kết World Cup 2026 đã chính thức đặt dấu chấm hết cho hành trình chinh phục cúp vàng của đội tuyển Anh. Họ sẽ còn trận tranh hạng 3 với đội tuyển Pháp vào ngày 19/6.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí đổ vỡ và thất vọng đã bao trùm lấy các học trò của huấn luyện viên Tam Sư. Nhiều ngôi sao đã lập tức tiến về phía khán đài để tìm kiếm sự an ủi từ hậu phương vững chắc của mình.

Ống kính phóng viên đã ghi lại khoảnh khắc xúc động khi thủ thành Jordan Pickford đổ gục, gục đầu vào đôi bàn tay và nhận được cái ôm động viên từ cô vợ Megan Davison.

Pickford bật khóc từ dưới sân lên khán đài (Ảnh: WCNP)

Tiền vệ Declan Rice cũng xuất hiện với gương mặt đứng bên bờ vực nước mắt khi nghẹn ngào chia sẻ nỗi buồn cùng người thân.

Rice ngồi cùng người thân (Ảnh:WCNP)

Trong khi đó, ngôi sao trẻ Jude Bellingham được bao bọc giữa vòng tay của cả bố mẹ và bạn gái Ashlyn Castro. Nỗi thất vọng cùng cực cũng hiện rõ trên khuôn mặt của Eberechi Eze, Ollie Watkins hay hậu vệ Jarel Quansah. Dù đã có một trận đấu hay, nghẹt thở nhưng những phút lơ là cuối trận đã khiến tuyển Anh một lần nữa phải nếm trải kịch bản nghiệt ngã ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết.