Không thể ngờ cậu bé Yamal 5 tháng tuổi được Messi tắm cho sau 19 năm lại đụng độ ở chung kết World Cup

Cuộc chạm trán định mệnh của Messi và Lamine Yamal.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vào lúc 2h00 ngày 20/7 tới đây không chỉ là màn thư hùng đỉnh cao giữa đương kim vô địch Nam Mỹ và đương kim vô địch châu Âu. Đây còn là chương kết của một câu chuyện duyên nợ kỳ diệu bậc nhất lịch sử thể thao: Cuộc đối đầu trực tiếp giữa huyền thoại Lionel Messi và thần đồng Lamine Yamal, đúng 19 năm sau bức ảnh định mệnh.

Cuộc đối đầu định mệnh sau 19 năm của Messi và Yamal

Mùa đông năm 2007, trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF và tờ báo Diario Sport tại Barcelona, gia đình cậu bé Lamine Yamal khi đó mới 5 tháng tuổi đã trúng giải độc đắc được chụp ảnh cùng một cầu thủ đội một tại sân Camp Nou. Người xuất hiện hôm đó là Lionel Messi, một chàng trai 20 tuổi bẽn lẽn, hướng nội và vô cùng lúng túng khi lần đầu tiên phải bế và tắm cho một đứa trẻ trong chiếc chậu nhựa đổ đầy nước xà phòng.

Bức ảnh giản dị ấy đã bị lãng quên gần hai thập kỷ, cho đến khi cha của Yamal chia sẻ lại trên mạng xã hội vào năm 2024. Người hâm mộ ngỡ ngàng nhận ra đứa bé bụ bẫm năm xưa nay đã lớn lên, gia nhập lò đào tạo La Masia, khoác áo Barcelona và đi đúng con đường mà người đàn anh vĩ đại từng đi. Nhiều người ví khoảnh khắc rột rửa trong chậu tắm năm ấy giống như một nghi thức "trao truyền hào quang" của vị vua dành cho người kế vị.

Mười chín năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh, số phận đưa họ tái ngộ ở hai đầu chiến tuyến của trận đấu lớn nhất hành tinh.

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là linh hồn của Argentina. Bằng bản lĩnh lỳ lợm, anh vừa có cú đúp kiến tạo giúp đội nhà ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng thế giới. Phía bên kia, Lamine Yamal ở tuổi 19 đang là mũi khoan lợi hại của một Tây Ban Nha kiểm soát bóng hiện đại vừa hạ gục Pháp 2-0 thuyết phục.

Cuộc chạm trán tại chung kết World Cup 2026 không chỉ phân định ngôi vương bóng đá toàn cầu, mà còn là biểu tượng hoàn hảo cho sự chuyển giao thế hệ kỳ vĩ, khép lại câu chuyện cổ tích có thật đầy cảm xúc giữa hai thế hệ thiên tài.