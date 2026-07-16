Đang viral: Messi và Bellingham "đấu võ mồm" cực gắt, Goat bĩu môi với "cậu Be", suốt trận kèn cựa nhau căng đét

Rầm rộ khoảnh khắc Messi và Bellingham lời qua tiếng lại cực gắt, "cậu Be" nói gì mà biểu cảm của GOAT cỡ này?

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và tuyển Anh không thiếu những điểm nóng. Ngoài màn ngược dòng kịch tính của Argentina, một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận lại là màn "đấu võ mồm" giữa Lionel Messi và Jude Bellingham. Sự việc xảy ra khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Sau một tình huống trọng tài Ismail Elfath cắt còi thổi phạt, Messi và Bellingham bất ngờ tiến lại gần nhau. Hai ngôi sao liên tục trao đổi với thái độ khá căng thẳng, trong khi các cầu thủ xung quanh cũng hướng sự chú ý về cuộc đối đầu này. Theo hình ảnh từ máy quay truyền hình, Bellingham dường như là người nói câu cuối cùng trước khi Messi khựng lại vài giây. Đội trưởng Argentina sau đó nhìn thẳng về phía tiền vệ người Anh, bĩu môi, lắc đầu rồi quay đi tiếp tục thi đấu.

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Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng biểu cảm của Messi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip được cắt riêng đã thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít người hâm mộ còn cố gắng "đọc khẩu hình" để đoán xem hai cầu thủ đã nói gì với nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có nguồn chính thức nào tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện giữa Messi và Bellingham.

Dù vậy, điều đó không ngăn được mạng xã hội "bùng nổ". Nhiều CĐV gọi đây là màn "combat" đáng chú ý nhất trận đấu, trong khi hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện dưới các đoạn video: "Đến lúc xem ai chỉ giỏi nói", "Đó mới là lúc trận đấu thực sự bắt đầu", "Cậu Be nói gì mà chọc Messi bĩu môi rồi", "Đá bóng chưa đủ còn "đấu võ mồm" nữa"...

Không chỉ vậy, suốt trận đấu, rất nhiều khoảnh khắc Messi và Bellingham tranh chấp quyết liệt được máy quay truyền hình và phóng viên ảnh ghi lại rõ nét, đặc tả sự căng thẳng của cuộc đối đầu giữa hai đối thủ duyên nợ Anh - Argentina.

Nếu cuộc khẩu chiến chưa phân thắng bại, thì trên sân cỏ, Messi mới là người có tiếng cười cuối cùng. Sau khi Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai, Argentina vùng lên mạnh mẽ. Enzo Fernández gỡ hòa bằng cú sút xa ở phút 85 trước khi Lautaro Martínez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ sau đường kiến tạo như đặt của Messi.

Không ghi bàn, nhưng đội trưởng Argentina vẫn để lại dấu ấn đậm nét với một pha kiến tạo, hàng loạt tình huống xử lý khiến hàng thủ tuyển Anh chao đảo và vai trò thủ lĩnh trong màn lội ngược dòng đưa Albiceleste vào chung kết World Cup.

Ở chiều ngược lại, Bellingham trải qua một trận đấu không như kỳ vọng. Tiền vệ của Real Madrid không tạo được nhiều ảnh hưởng lên lối chơi của "Tam sư" và còn gây chú ý bởi tình huống xô xát với hậu vệ Valentín Barco sau tiếng còi mãn cuộc.

Vì thế, đoạn video Messi và Bellingham lời qua tiếng lại càng khiến người hâm mộ tò mò. Hai ngôi sao của hai thế hệ, hai thủ lĩnh trên sân và hai cá tính mạnh đã tạo nên một trong những khoảnh khắc viral nhất World Cup 2026, dù đến giờ vẫn chưa ai biết chính xác họ đã nói gì với nhau.

Ảnh: Getty.