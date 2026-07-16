"Đột nhập" phòng thay đồ Argentina để thấy Messi "quẩy bung nóc", dàn trai đẹp cởi trần khoe cơ bắp "bổ mắt" sau vé vào chung kết World Cup

Messi mở tiệc trong phòng thay đồ, tuyển Argentina vỡ òa sau tấm vé vào chung kết World Cup.

Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh không chỉ đưa Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, mà còn tạo nên một trong những màn ăn mừng đáng nhớ nhất của Albiceleste tại giải đấu năm nay. Ngay sau khi trở về phòng thay đồ sân Mercedes-Benz (Atlanta), các cầu thủ Argentina lập tức biến nơi đây thành một "sân khấu mini". Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã đăng tải đoạn video ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của toàn đội. Không còn hình tượng lạnh lùng! Messi quẩy cực sung giữa dàn đồng đội cởi trần mừng chiến tích lịch sử

Điều khiến người hâm mộ thích thú nhất chính là Lionel Messi. Người vẫn thường được đùa là "trai hướng nội" trên mạng xã hội lại là một trong những người nhập cuộc nhiệt tình nhất. Vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu, siêu sao 39 tuổi vừa hát vừa nhảy cùng đồng đội, liên tục hô vang những bài hát quen thuộc của các CĐV Argentina.

Không còn vẻ trầm lặng thường thấy trong các buổi phỏng vấn, Messi cười tươi, khoác vai đồng đội và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt trong tiếng vỗ tay, tiếng hát vang khắp phòng thay đồ. Trong khi đó, nhiều tuyển thủ Argentina đã cởi áo ngay sau trận đấu. Những thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của dàn trai đẹp như De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Cristian Romero hay Alexis Mac Allister nhanh chóng trở thành tâm điểm trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khung cảnh chẳng khác nào một lễ hội. Người vỗ tay, người nhảy múa, người ôm chầm lấy nhau, cõng nhau trên lưng sau màn ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Anh.

Các cầu thủ cùng hát vang những ca khúc đã trở thành "đặc sản" trên khán đài của CĐV Argentina suốt nhiều năm qua. Nội dung các bài hát nhắc lại chức vô địch World Cup 2022 của "Scaloneta" - biệt danh dành cho đội tuyển Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Không chỉ vậy, cả đội còn dành những lời tri ân tới huyền thoại Diego Maradona, tưởng nhớ các cựu binh trong cuộc chiến Malvinas (Falklands) và cùng cất cao câu hát khẳng định họ đang chiến đấu vì "kỳ World Cup cuối cùng của Leo Messi".

Video chỉ dài hơn 2 phút nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận sự gắn kết đặc biệt của tập thể Argentina. Không còn khoảng cách giữa những ngôi sao triệu USD và các cầu thủ trẻ, tất cả đều hòa chung một nhịp trong màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Sau khi loại tuyển Anh bằng màn lội ngược dòng nghẹt thở, Argentina sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương thế giới. Và nếu nhìn vào bầu không khí trong phòng thay đồ sau chiến thắng vừa qua, người hâm mộ Albiceleste có lẽ càng có thêm niềm tin rằng tập thể của Lionel Scaloni vẫn đang là một khối thống nhất, sẵn sàng viết tiếp lịch sử.