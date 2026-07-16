Từ em bé được Messi bế trên tay đến đối thủ ở chung kết World Cup 2026: Lamine Yamal gì khi đối đầu Messi?

Chỉ vài ngày trước khi Tây Ban Nha và Argentina chính thức chạm trán ở chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal đã nhắc lại bức ảnh nổi tiếng chụp cùng Lionel Messi từ khi mới 6 tháng tuổi.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển mạnh nhất giải, mà còn mang đến một câu chuyện đặc biệt giữa hai thế hệ. Một bên là Lionel Messi - huyền thoại sống của bóng đá thế giới. Bên kia là Lamine Yamal - tài năng trẻ được xem là người kế thừa kỷ nguyên mới.

Ít ai quên rằng cách đây gần 20 năm, hai cái tên này từng xuất hiện trong cùng một bức ảnh gây sốt toàn cầu. Khi ấy, Messi mới 20 tuổi, còn Yamal chỉ là em bé 6 tháng tuổi nằm trong vòng tay đàn anh người Argentina. Và giờ đây, họ chuẩn bị đối đầu nhau ở trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

"Hy vọng được gặp Messi ở một trận chung kết"

Trong cuộc trò chuyện với DAZN cách đây ít ngày, Lamine Yamal được hỏi về bức ảnh nổi tiếng chụp cùng Messi năm 2007. Mỉm cười khi nhìn lại khoảnh khắc ấy, ngôi sao của Barcelona chia sẻ: "Giờ thì tôi đã lớn thêm một chút, còn Leo cũng vậy."

Sau đó, Yamal bày tỏ mong muốn từng ấp ủ từ lâu: "Hy vọng tôi có thể đối đầu với anh ấy trong một trận chung kết, nhất là khi trận Finalissima đã không thể diễn ra".

Chỉ ít ngày sau phát biểu ấy, điều tưởng như chỉ là một ước mơ đã trở thành hiện thực khi Tây Ban Nha và Argentina cùng giành quyền góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

Messi tắm cho Yamal (Ảnh: Joan Monfort)

Messi bế Yamal (Ảnh: Joan Monfort)

Bức ảnh làm thay đổi lịch sử

Khoảnh khắc Messi bế và tắm cho em bé Lamine Yamal được chụp vào năm 2007 trong một chiến dịch từ thiện của Quỹ Barcelona. Khi đó, Messi tham gia buổi chụp ảnh cùng nhiều gia đình được lựa chọn thông qua chương trình gây quỹ của CLB.

Một sự trùng hợp đặc biệt đã đưa ngôi sao trẻ của Barcelona khi ấy đến với cậu bé mới sáu tháng tuổi mang tên Lamine Yamal. Không ai có thể ngờ rằng gần hai thập kỷ sau, một người sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, còn cậu bé trong vòng tay anh lại lớn lên thành một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới. Đến khi Yamal bùng nổ trong màu áo Barcelona, bức ảnh cũ bất ngờ được "đào lại" và nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người gọi đó là một trong những khoảnh khắc "định mệnh" đẹp nhất của bóng đá hiện đại.

Ảnh: Marca

Từ buổi chụp ảnh từ thiện đến trận đấu vì lịch sử

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là hành trình của cả hai. Messi bước vào buổi chụp ảnh năm ấy khi vẫn chỉ là một ngôi sao trẻ đang trên đường trở thành huyền thoại. Trong khi đó, Yamal còn chưa biết đi, chưa biết nói.

Gần 20 năm sau, họ sẽ không còn đứng cạnh nhau trong một sự kiện từ thiện. Họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận chung kết World Cup. Một người đang hướng tới danh hiệu thế giới thứ hai liên tiếp để khép lại sự nghiệp theo cách hoàn hảo nhất. Người còn lại có cơ hội trở thành nhà vô địch World Cup trẻ nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và mở ra một kỷ nguyên mới.

Nếu Messi đại diện cho chương cuối của một huyền thoại, thì Lamine Yamal chính là chương mở đầu của thế hệ kế cận. Và thật trùng hợp, điểm khởi đầu của hai chương ấy lại nằm trong chính bức ảnh được chụp cách đây gần 20 năm.

Ngày 20/7 tới (giờ Việt Nam) họ sẽ gặp lại nhau. Không còn là người đàn ông bế một em bé trên tay. Mà là hai ngôi sao cùng tranh chiếc cúp vàng danh giá nhất của bóng đá thế giới.