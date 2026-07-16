Đối chọi trên sân đã là gì, xe buýt tuyển Anh còn vượt xe buýt Argentina trên cao tốc gây bàn tán

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina nóng lên từ trước khi bóng lăn. Trên đường đến sân Mercedes-Benz ở Atlanta, xe buýt chở tuyển Anh bất ngờ chạy song song rồi vượt qua xe của Argentina, tạo nên khoảnh khắc khiến người hâm mộ bàn tán.

Không cần chờ đến lúc trọng tài nổi còi khai cuộc, màn đại chiến giữa tuyển Anh và Argentina đã có "hiệp đấu" đầu tiên ngay trên đường cao tốc. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xe buýt của hai đội tuyển tình cờ di chuyển cạnh nhau khi cùng hướng về sân Mercedes-Benz (Atlanta), nơi diễn ra trận bán kết World Cup 2026, bất ngờ viral chóng mặt.

Chỉ ít giây sau, chiếc xe chở tuyển Anh tăng tốc và vượt lên trước xe buýt của Argentina. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều CĐV còn hài hước gọi đây là màn "vượt mặt" đầu tiên giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Khoảnh khắc xe buýt tuyển Anh tăng tốc vượt xe buýt Argentina trên cao tốc (Nguồn: Marca)

Tuy nhiên, nếu trên đường cao tốc, tuyển Anh là đội đi trước, thì trên sân cỏ, câu chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Anthony Gordon và có thời điểm tiến rất gần tấm vé vào chung kết.

Nhưng Argentina không chấp nhận kết thúc trận đấu theo cách đó. Enzo Fernández ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martínez đánh đầu tung lưới Jordan Pickford trong thời gian bù giờ sau đường kiến tạo của Lionel Messi, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc.

Nếu chiếc xe buýt của tuyển Anh từng vượt qua Argentina trên đường đến sân, thì khi trận đấu khép lại, chính Albiceleste mới là đội "vượt mặt" đối thủ theo cách quan trọng nhất: giành quyền góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026.

Trên sân, Argentina mới là đội chiến thắng (Ảnh: Getty)

Tuyển Anh là đội thất bại sau bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Khoảnh khắc hai chiếc xe buýt song hành rồi tách nhau trên cao tốc vì thế càng được người hâm mộ xem như một sự trùng hợp thú vị, vô tình phản chiếu diễn biến của cuộc đối đầu giữa hai đội. Cuối cùng, màn vượt xe trên đường chỉ còn là một chi tiết gây xôn xao trước trận đấu, còn "màn vượt mặt" có ý nghĩa nhất lại thuộc về Argentina - đội sẽ bước tiếp tới trận chung kết, trong khi tuyển Anh phải xuống chơi trận tranh hạng ba.