Cái ôm đầy cảm xúc, tôn trọng và đẹp đẽ của hai người đội trưởng xuất sắc Messi và Harry Kane

Messi và Harry Kane dành cho nhau những cái ôm sau trận Anh 1-2 Argentina.

Thảm cỏ Mercedes-Benz Arena tại Atlanta vừa chứng kiến một trong những chương kịch tính và nghiệt ngã nhất của lịch sử World Cup. Đội tuyển Anh như chạm một tay vào tấm vé chung kết nhờ bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55. Thế nhưng, bản lĩnh nhà vô địch của Argentina và bộ óc thiên tài của Lionel Messi đã lật ngược tất cả chỉ trong vòng 6 phút ngắn ngủi cuối trận. Từ hai đường kiến tạo dọn cỗ của Messi, lần lượt Enzo Fernández ở phút 85 và Lautaro Martínez ở phút bù giờ thứ hai đã lập công, giúp đại diện Nam Mỹ ngược dòng thắng 2-1 đầy nghẹt thở.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số chung cuộc định đoạt hai số phận trái ngược. Một bên là niềm vui vỡ òa của những vũ công Tango, bên kia là nỗi cay đắng tột cùng của người Anh khi vinh quang tuột mất ở những tích tắc cuối cùng. Nhưng giữa ranh giới mong manh của kẻ thắng và người thua ấy, khoảnh khắc đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí hàng triệu người hâm mộ lại không phải một bàn thắng, mà là một cái ôm giữa hai người đội trưởng xuất sắc Messi và Harry Kane.

Messi dành sự tôn trọng cho Harry Kane (Ảnh: Getty)

Cả hai trong nhau những cái ôm sau trận đấu (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Lionel Messi, trong "men say" chiến thắng sau cú đúp kiến tạo thiên tài, đã không vội ăn mừng cùng đồng đội. Anh tìm đến Harry Kane – người đội trưởng bên kia chiến tuyến.

Cái ôm ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng mang sức nặng của cả một đời cầu thủ. Đó là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người thủ lĩnh mang trên vai kỳ vọng khổng lồ của cả một dân tộc. Với Harry Kane, đó là nỗi đau của một người cận kề đỉnh cao nhưng định mệnh cứ mãi ngoảnh mặt; anh đã chiến đấu kiên cường để rồi lại một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Với Lionel Messi, anh ôm Kane bằng sự thấu cảm của một người từng đi qua giông bão. Trước khi đứng trên đỉnh thế giới, Messi đã từng nếm trải đủ vị cay đắng của những thất bại liên, từng muốn từ bỏ vì áp lực khủng khiếp từ dư luận nước nhà. Anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của Kane lúc này.

Cái ôm của Messi không chỉ là lời an ủi dành cho một đối thủ bại trận, mà là sự tôn vinh tuyệt đối cho tinh thần chiến đấu quả cảm của tuyển Anh. Hình ảnh hai người đội xuất sắc tựa vào vai sau một trận đấu nảy lửa thật đẹp đẽ.