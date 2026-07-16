Cầu thủ Argentina rủ nhau "check phao" bắt penalty của Pickford: Toàn tiếng Anh không biết Messi có hiểu không chỉ thấy cười

Bại trận phút bù giờ, tuyển Anh còn để lộ "phao thi" bắt penalty cho cầu thủ Argentina.

Rạng sáng 16/7, đội tuyển Argentina đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng đầy bản lĩnh với tỷ số 2-1 trước tuyển Anh. Bên cạnh màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến những phút bù giờ, ống kính truyền hình sau trận đấu còn bắt trọn một khoảnh khắc vô cùng hài hước: các cầu thủ Nam Mỹ đang cùng nhau mổ xẻ "phao thi" bị bỏ lại của thủ thành Jordan Pickford.

Ống kính máy quay trên sân đã ghi lại cảnh tiền vệ Enzo Fernandez cùng các thành viên trong ban huấn luyện Argentina đang vây quanh, chăm chú xem xét một vật thể lạ với vẻ mặt đầy thích thú. Những ngôi sao lớn như Lionel Messi hay Nico Gonzalez cũng nhanh chóng tiến lại gần để thỏa mãn sự tò mò. Vật thể khiến nhà ĐKVĐ thế giới bật cười phấn khích chính là chai nước thi đấu của thủ môn Jordan Pickford bên phía tuyển Anh.

Messi chăm chú đọc đi đọc lại

Trên thân chai nước này, người gác đền thuộc biên chế Everton đã cẩn thận dán một tờ ghi chú in chi tiết thói quen và hướng sút phạt đền của từng chân sút bên phía Argentina. Đây vốn là "vũ khí bí mật" quen thuộc được Pickford và ban huấn luyện "Tam Sư" chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chiếm ưu thế trong trường hợp hai đội phải bước vào loạt đấu súng 11m cân não.

Tuy nhiên, mọi toan tính của người Anh đã hoàn toàn đổ bể ở phút 90+2. Bàn thắng quý như vàng của tiền đạo Lautaro Martinez đã giúp Argentina kết liễu trận đấu ngay trong hai hiệp chính, khiến chiếc "phao thi" chuẩn bị công phu của Pickford chưa kịp sử dụng đã rơi vào tay đối thủ và trở thành trò cười cho các cầu thủ xứ Tango.

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 không chỉ đưa thầy trò HLV Lionel Scaloni vào chơi trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, mà còn giúp Argentina chính thức vượt mặt Pháp để đòi lại vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA.

Vào lúc 2h sáng ngày 20/7, Argentina sẽ bước vào trận tranh cúp vàng lịch sử với đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ phải thu dọn hành lý để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba đầy duyên nợ với tuyển Pháp diễn ra trước đó một ngày.