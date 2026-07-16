Không còn từ gì để nói về Messi: Chỉ có vĩ đại nhất, không có vĩ đại hơn!

Lionel Messi là vị vua đích thực của bóng đá thế giới.

Sau hàng thập kỷ chứng kiến một cuộc tranh luận lẽ ra chưa bao giờ nên tồn tại, thế giới bóng đá cuối cùng đã phải cúi đầu thừa nhận một sự thật lịch sử không thể chối bỏ: Lionel Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những gì siêu sao người Argentina đang trình diễn tại kỳ World Cup 2026 này không chỉ là bóng đá, đó là những chương sử thi được viết bằng chiếc chân trái thiên tài.

Lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh đang bị xô đổ dưới từng bước chạy của siêu sao Argentina. Với việc đưa Argentina tiến vào trận đấu cuối cùng World Cup 2026 sau khi đánh bại Anh 2-1, Messi chính thức san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của huyền thoại Cafu (Brazil) khi có lần thứ 3 góp mặt trong một trận chung kết World Cup. Không dừng lại ở đó, nhãn quan chiến thuật thiên tài của anh đã thiết lập một cột mốc không tưởng: 12 đường kiến tạo trong lịch sử World Cup (với 10 lần tại các vòng knock-out), con số vượt xa bất kỳ danh thủ nào kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1966. Trong trận đấu bán kết với Anh, Messi cũng đã toả sáng xuất thần với 2 pha kiện tạo như đặt để đồng đội ghi bàn.

Không còn từ gì để có thể diễn tả sự đỉnh cao của Messi (Ảnh: Getty)

Sự vĩ đại của Messi còn nằm ở khả năng kết nối thế hệ. Từ những đường dọn cỗ cho các đàn anh Hernan Crespo, Carlos Tevez. Sát cánh cùng Sergio Agüero, Angel Di Maria; cho đến việc làm bệ phóng nâng tầm thế hệ vàng mới như Enzo Fernandez, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez. Anh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giữ lửa cho khát vọng của cả một dân tộc.

Tại chiến dịch World Cup năm nay, số 10 huyền thoại đã vẽ nên một hành trình độc nhất vô nhị khi liên tục ghi bàn hoặc kiến tạo trong mọi trận đấu, từ những cuộc đối đầu nghẹt thở với Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ, cho đến đỉnh điểm là trận thư hùng rực lửa gặp đội tuyển Anh.

Trận tứ kết kinh điển với Tam Sư chính là sân khấu tôn vinh đẳng cấp thượng thừa của huyền thoại. Trong thế trận bóp nghẹt, khi Argentina bị dồn vào chân tường, Messi một lần nữa sắm vai "vị cứu thế". Anh làm chủ hoàn toàn mặt cỏ với những thông số không tưởng với 9 pha qua người thành công, 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tạo ra 4 cơ hội ngon ăn và đỉnh điểm là cú đúp kiến tạo đẳng cấp kéo Argentina trở về từ cõi chết. "Cái chân trái của Messi" đã lại tạo nên phép màu trong thời khắc ngặt nghèo nhất.

Messi tạo nên điều không tưởng trước tuyển Anh (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Thời gian có thể bào mòn thể chất, nhưng chỉ làm tôn thêm sự vĩ đại trong tư duy của một thiên tài. Mọi cuộc tranh luận giờ đây đã chính thức khép lại. Lionel Messi là vị Vua duy nhất và đích thực của thế giới bóng đá - một chân lý không thể bàn cãi.