Play Together VNG tung dàn Line-up “đỉnh chóp” tại chuỗi sự kiện Hội Hè Play 2026

Bên cạnh chuỗi sự kiện offline xuyên Việt quy mô lớn, tựa game Play Together VNG tiếp tục khuấy động Hội Hè Play 2026 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám.

Sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đang được yêu thích như Tăng Duy Tân, Phương Ly, Orange, Bùi Công Nam, JSOL... hứa hẹn biến hành trình "Dung Dăng Dung Dẻ, Play Hè Có Hội" thành điểm hẹn giải trí đáng chú ý của mùa hè năm nay.

Dàn line-up khủng có mặt tại sự kiện Hội Hè Play 2026

Trở lại hoành tráng sau nhiều mùa thành công rực rỡ, tựa game Play Together VNG quyết tâm "chơi lớn" khi nâng cấp Hội Hè Play 2026 thành một siêu sự kiện kết hợp hoàn hảo giữa không gian trải nghiệm game và đại nhạc hội bùng nổ. Cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, minigame và khu vực check-in được thiết kế theo chủ đề "Dung Dăng Dung Dẻ", mỗi điểm dừng chân còn mang đến những sân khấu âm nhạc sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên Hội Hè Play quy tụ dàn khách mời đa dạng từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sáng tạo nội dung cho đến các streamer được cộng đồng game yêu mến.

Loạt nghệ sĩ đình đám sẵn sàng "đốt cháy" Hội Hè Play 2026

Với tựa game Play Together VNG, âm nhạc là chất xúc tác để những người xa lạ có thể cùng hòa chung nhịp cảm xúc, đúng với tinh thần "chơi có Hội" mà chiến dịch năm nay hướng đến. Điểm nhấn được mong chờ nhất của Hội Hè Play 2026 chính là dàn nghệ sĩ xuất hiện xuyên suốt chuỗi sự kiện.

Những cái tên bảo chứng cho các bản hit khuấy đảo giới trẻ đã chính thức xác nhận tham gia, sẵn sàng tiếp lửa cho hàng ngàn người chơi từ Nam ra Bắc, bao gồm: Bùi Công Nam, Orange, Chi Xê, Mỹ Mỹ…

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những "cỗ máy tạo hit" hàng đầu hiện nay như Tăng Duy Tân, Phương Ly cũng hứa hẹn mang đến các màn trình diễn thăng hoa, thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Sự kết hợp giữa vũ trụ ảo Play Together VNG và những sân khấu live sống động chắc chắn sẽ tạo nên một liều thuốc "giải nhiệt" hoàn hảo, đánh bay sự chán nản của mùa hè bí bách.

Tăng Duy Tân, Orange cùng các nghệ sĩ trẻ khuấy đảo chuỗi sự kiện Hội Hè Play 2026

Cuộc đua Đại Sứ Dung Dăng: Khi thần tượng và người chơi chung một Hội

Đúng với tinh thần cốt lõi "Dung Dăng Dung Dẻ, Play Hè Có Hội", điểm nhấn đặc biệt biến Hội Hè Play 2026 thành tọa độ không thể bỏ lỡ chính là Cuộc đua Đại Sứ Dung Dăng. Bộ ba Hội Trưởng sẽ trực tiếp "kề vai sát cánh" cùng người chơi trong vai trò những thủ lĩnh ráo riết chiêu mộ thành viên. Đứng đầu 3 "hệ phái" lớn nhất Đảo Kaia mùa hè này không ai khác ngoài:

JSOL - Hội Trưởng Hội Phong Cách: Chàng ca sĩ với visual cực phẩm sẽ là đầu tàu dẫn dắt những tín đồ đam mê thời trang rực rỡ.

Duy Khánh ZhouZhou - Hội Trưởng Hội Ngư Dân: Gương mặt "mặn mòi", duyên dáng hứa hẹn sẽ đưa hội cần thủ càn quét mọi kỷ lục câu cá.

Jaysonlei - Hội Trưởng Hội Nông Dân: Nam ca sĩ năng động đại diện cho tinh thần chăm chỉ, gieo mầm niềm vui bất tận.

Chiêu mộ thành viên tham gia chiến dịch "Dung Dăng Dung Dẻ, Play Hè Có Hội" cùng 3 Hội Trưởng cực vui.

Người chơi khi tham gia sự kiện sẽ được giao lưu ở cự ly gần với các idol, đồng thời có cơ hội cùng thần tượng thi đấu, hoàn thành thử thách để rinh về 100% quà tặng giới hạn (Hộp gấu Minime Hờn Dỗi, Sticker Dung Dăng, Pin cài Dung Dẻ và Dây đeo Dung Dăng Dung Dẻ).

Final Show Hội Hè Play 2026: Điểm hẹn bùng nổ khép lại mùa hè "Dung Dăng Dung Dẻ"

Sau hành trình dài xuyên Việt lan tỏa sức nóng hầm hập qua hàng loạt tỉnh thành từ Bắc chí Nam, chuyến xe "Dung Dăng Dung Dẻ" của Hội Hè Play 2026 đang tăng tốc tiến về trạm dừng chân cuối cùng, cũng là tâm điểm được mong chờ nhất mùa hè này. Mọi ánh nhìn của cộng đồng game thủ lúc này đều đang đổ dồn về sự kiện Final Show diễn ra vào ngày 25/07 tại AEON Mall Tân Phú, TP. HCM.

Được ví như "trùm cuối" của toàn bộ siêu sự kiện, đại nhạc hội bế mạc là nơi quy tụ đông đủ nhất dàn line-up nghệ sĩ đình đám, đồng thời cũng chính là sân khấu "chốt hạ" Cuộc đua Đại Sứ Dung Dăng. Đây sẽ là khoảnh khắc hồi hộp và bùng nổ cảm xúc nhất khi Hội chiến thắng chung cuộc chính thức được xướng tên, mang về phần thưởng danh giá 50 Đá Quý được cộng thẳng vào tài khoản game của toàn bộ thành viên.

Bạn đã sẵn sàng cho mùa hè bùng cháy của mình chưa? Hãy chọn ngay một Hội để đầu quân, chuẩn bị những outfit thật "slay" và rủ rê hội cạ cứng đổ bộ đến tọa độ offline khép lại mùa hè rực rỡ này. Đừng bỏ lỡ cơ hội được cháy hết mình cùng thần tượng và tạo nên những kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên cùng tựa game Play Together VNG!

Tham gia đăng ký trước sự kiện tại đây.

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