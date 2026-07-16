"Cậu Be" Bellingham vẫn không ngừng khóc trên khán đài sau thất bại trước Argentina, được bố và bạn gái ôm an ủi

ình ảnh Jude Bellingham không kìm được nước mắt sau khi tuyển Anh bị Argentina ngược dòng ở bán kết World Cup 2026 đang khiến người hâm mộ xót xa.

Không chỉ các CĐV Anh, Jude Bellingham cũng trải qua một trong những khoảnh khắc buồn nhất sự nghiệp. Sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, tiền vệ 23 tuổi để lộ trạng thái suy sụp hoàn toàn trên khán đài sân Mercedes-Benz (Atlanta), khi gặp lại gia đình sau tiếng còi mãn cuộc.

Đoạn video đang viral cho thấy Bellingham liên tục đưa tay lên mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt. Ở một góc khán đài, bố của Bellingham tiến đến ôm con trai thật chặt. Hai cha con đứng cạnh nhau khá lâu, trong khi người thân liên tục vỗ vai và động viên tiền vệ người Anh.

Ở những hình ảnh khác, bạn gái Ashlyn Castro cũng xuất hiện bên cạnh Bellingham. Cô nhẹ nhàng trò chuyện và ở cạnh vỗ về ngôi sao Real Madrid trong lúc anh vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cú sốc bị loại. Bellingham gần như không giấu nổi sự thất vọng. Anh liên tục cúi đầu, lau nước mắt và chỉ bình tĩnh hơn sau khi được gia đình an ủi.

Bellingham không ngừng rơi nước mắt sau thất bại trước Argentina (Video: Ian)

Trước đó trên sân, Bellingham cũng đã bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tuyển Anh tưởng như đã chạm một tay vào tấm vé chung kết khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55. Thế nhưng đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lại đánh mất lợi thế trong những phút cuối.

Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martínez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Đó cũng là trận đấu khá lặng tiếng của Bellingham. Ngoài việc không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, tiền vệ của Real Madrid còn trở thành tâm điểm bởi màn lời qua tiếng lại với Lionel Messi trong hiệp một và vụ va chạm với Valentín Barco sau khi trận đấu kết thúc.

Nhưng khi rời sân và trở về với gia đình, tất cả hình ảnh của một ngôi sao cá tính dường như biến mất. Chỉ còn lại một chàng trai trẻ ôm chặt bố, nhận những lời động viên từ bạn gái và người thân sau khi giấc mơ World Cup tan vỡ.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Hình ảnh ấy nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Nhiều bình luận cho rằng, dù vừa trải qua một trận đấu đầy tranh cãi, khoảnh khắc Bellingham khóc trong vòng tay gia đình vẫn cho thấy anh cũng chỉ là một cầu thủ mang nhiều cảm xúc khi đứng trước nỗi đau thất bại.