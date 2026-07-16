Không chê được tài năng của Messi, CĐV Anh quay sang nổi đoá vì khoảnh khắc siêu sao Argentina nói chuyện với vị trọng tài quen mặt

Messi gây tranh cãi ngay giữa đại chiến với tuyển Anh: Vừa hết hiệp một đã tìm trọng tài, CĐV đối thủ đồng loạt nổi đóa.

Bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và tuyển Anh diễn ra với bầu không khí căng như dây đàn ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội liên tục va chạm, tranh chấp quyết liệt và khiến trọng tài Ismail Elfath phải nhiều lần cắt còi. Riêng trong hiệp một đã có tới 19 tình huống phạm lỗi được thổi, trong khi cả hai đội đều không tung ra nổi cú sút trúng đích.

Chính vì vậy, mọi động thái của trọng tài đều trở thành tâm điểm chú ý. Ngay sau khi Ismail Elfath nổi còi kết thúc hiệp một, Lionel Messi không đi thẳng vào đường hầm cùng các đồng đội. Thay vào đó, đội trưởng Argentina chủ động tiến lại gần vị "vua áo đen" để trao đổi vài câu trước khi rời sân.

Khoảnh khắc này được máy quay truyền hình ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV tuyển Anh lập tức bày tỏ sự khó chịu, cho rằng Messi đang cố tạo ảnh hưởng lên trọng tài trước hiệp hai: "Messi đang cố lấy lòng trọng tài", "Im đi, Messi!", "Messi lại đang phàn nàn với trọng tài khi hiệp một vừa kết thúc"...

Sự nghi ngờ của người hâm mộ Anh càng tăng lên bởi Ismail Elfath không phải cái tên xa lạ với Messi. Trọng tài người Mỹ hiện điều hành tại MLS, từng làm trọng tài thứ tư ở trận chung kết World Cup 2022 và đã cầm còi bốn trận đấu của Inter Miami có sự góp mặt của Messi. Đáng chú ý, đội bóng của siêu sao Argentina đều giành chiến thắng trong cả bốn trận đấu đó.

Ảnh: Getty

Ảnh: AP

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy cuộc trao đổi giữa Messi và trọng tài liên quan đến bất kỳ quyết định gây tranh cãi nào trên sân. Nội dung cuộc nói chuyện cũng không được tiết lộ. Nếu hiệp một khép lại bằng những tranh cãi, thì hiệp hai lại chứng kiến màn đáp trả bằng chuyên môn của đội trưởng Argentina.

Sau khi Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở phút 55, Argentina dồn toàn lực tấn công. Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85 trước khi Messi tạo nên khoảnh khắc định đoạt trận đấu. Phút bù giờ, số 10 thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Lautaro Martínez bật cao đánh đầu tung lưới Jordan Pickford, hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Chiến thắng này giúp Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, còn Messi tiếp tục là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu - từ màn trao đổi với trọng tài, cuộc khẩu chiến với Jude Bellingham cho tới đường kiến tạo quyết định đưa Albiceleste tiến thêm một bước tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.