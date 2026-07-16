Video làm rõ nguyên nhân cậu Be Bellingham nổi điên tát cầu thủ Argentina

Góc quay làm rõ lý do Bellingham có hành động tát vào đầu cầu thủ Barco của Argentina.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina tại sân vận động Mercedes-Benz đã khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã dành cho Tam Sư. Dù sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Anthony Gordon ở phút 55, việc lùi đội hình quá sâu trong hiệp hai đã khiến thầy trò HLV Gareth Southgate phải trả giá đắt. Hai bàn thắng muộn màng của Enzo Fernandez (phút 85) và Lautaro Martinez đã giúp Argentina hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, tâm điểm của truyền thông quốc tế sau trận đấu lại đổ dồn vào Jude Bellingham với hàng loạt khoảnh khắc mất bình tĩnh, đặc biệt là vụ va chạm vật lý đầy tranh cãi với hậu vệ trẻ Valentin Barco bên phía đối thủ.

Bellingham tát cầu thủ Argentina sau thất bại ở bán kết

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình đã ghi lại cảnh tượng xấu xí khi Bellingham tiến tới và vỗ mạnh vào phía sau đầu Valentin Barco – cầu thủ dự bị không được sử dụng ở trận này của Argentina. Barco lập tức quay lại đẩy mạnh Bellingham, khơi mào cho một cuộc xô xát hỗn loạn giữa cầu thủ hai đội trước khi ban huấn luyện kịp thời can thiệp.

Ban đầu, làn sóng chỉ trích dữ dội đổ dồn vào ngôi sao của Real Madrid vì hành vi thô lỗ, thiếu tinh thần thể thao khi vừa nếm trải thất bại. Tuy nhiên, các đoạn video quay chậm được công bố sau đó đã làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự dẫn đến phản ứng bộc phát của Bellingham.

Hóa ra, chính Barco mới là người khơi mào căng thẳng. Ngay sau khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa ở phút 85, hậu vệ trẻ của Argentina đã lao từ băng ghế dự bị vào sân. Thay vì ăn mừng cùng các đồng đội, Barco lại chủ động chạy ngang qua vị trí của Bellingham, nhảy lên và liên tục đấm tay vào không trung ngay trước mặt tiền vệ tuyển Anh để khiêu khích trực diện.

Góc quay làm rõ nguyên nhân Bellingham tát cầu thủ Argentina (Video: X)

Dù khi đó Bellingham chỉ lặng lẽ quan sát và một đồng đội khác của anh đã lao ra đẩy Barco đi, sự ức chế dồn nén suốt những phút cuối trận đã khiến ngôi sao tuyển Anh quyết định tìm Barco để đáp trả ngay khi trận đấu khép lại.

Dù nguyên nhân đã được làm rõ, hành động của cả hai vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích Barco thiếu tôn trọng đối thủ, song cũng không ít ý kiến cho rằng Bellingham lẽ ra nên giữ một cái đầu lạnh thay vì sa đà vào những vụ xô xát không đáng có. Hành động này của Bellingham chắc chắn sẽ đối diện án phạt từ FIFA.

Bellingham không giữ được bình tĩnh

Không chỉ va chạm với các cầu thủ trẻ, Bellingham còn có màn "đụng độ" nảy lửa với Lionel Messi ngay trong hiệp 1. Sau một tình huống tranh chấp quyết liệt, cả hai đã lao vào lời qua tiếng lại đầy căng thẳng. Messi thậm chí đã có cử chỉ vẫy tay đầy khiêu khích hướng về phía đàn em.

Dẫu vậy, khi cơn giận dữ trôi qua, ngôi sao sinh năm 2003 đã có những chia sẻ vô cùng chuyên nghiệp trước truyền thông nhằm xoa dịu dư luận:

"Thực ra lúc đó chúng tôi chỉ đang tranh cãi về một pha phạm lỗi trên sân, hoàn toàn không có gì cá nhân hay quá to tát cả. Truyền thông và người hâm mộ có lẽ đã thổi phồng câu chuyện đi hơi xa. Dù thất bại này mang lại cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng đối đầu với một huyền thoại như Messi luôn là một đặc ân lớn đối với tôi."

Thất bại cay đắng này chính thức chấm dứt giấc mơ chạm tay vào cúp vàng thế giới của thế hệ vàng tuyển Anh năm nay, dù cá nhân Bellingham đã có một giải đấu chói sáng với 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Bellingham và các đồng đội sẽ có rất ít thời gian để vực dậy tinh thần trước khi bước vào trận tranh hạng ba đầy duyên nợ với ĐT Pháp vào ngày 19/7.