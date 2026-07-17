"Người nhện" Tom Holland lấy hết can đảm nhắn tin mời "quái vật" Erling Haaland đi ăn tối nhưng bị bơ đẹp, nghe lý do còn thấy "quê" hơn

Tưởng chừng một lời mời từ ngôi sao Hollywood Tom Holland sẽ khó bị từ chối, nhưng Erling Haaland lại khiến tất cả bất ngờ khi... không trả lời tin nhắn. Điều thú vị hơn cả là lý do phía sau màn "seen không rep" này.

Dù đã bị loại ở World Cup 2026, Erling Haaland mới đây vẫn trở thành chủ đề gây sốt mạng xã hội vì một câu chuyện ngoài bóng đá. Người trực tiếp nhắc đến "quái vật" Haaland là Tom Holland - nam diễn viên nổi tiếng với vai Spider-Man.

Xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Tom Holland kể lại trải nghiệm "quê nhất sự nghiệp" khi chủ động nhắn tin cho Erling Haaland nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Hai người từng gặp nhau tại chặng đua F1 Monaco Grand Prix hồi tháng 6. Sau lần gặp đó, Tom quyết định nhắn tin riêng cho tiền đạo của Manchester City, ngỏ ý muốn hẹn đi ăn tối.

Tuy nhiên, điều anh nhận lại chỉ là... sự im lặng. "Đúng vậy, tôi đã nhắn tin cho Haaland. Đó thực sự là một trải nghiệm rất khiêm tốn đối với một diễn viên".

Tom hài hước kể lại. "Bạn nghĩ rằng: 'Mình sẽ nhắn cho anh ấy và mời đi ăn tối'. Nhưng rồi chẳng có gì cả. Không một câu trả lời. Thậm chí cũng chẳng có lời từ chối kiểu: 'Xin lỗi nhé, tối nay tôi phải đá bóng'". Chia sẻ của Tom Holland nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú trước cảnh tượng một ngôi sao Hollywood cũng có ngày bị... "seen không rep".

Haaland được Tom Holland mời đi ăn tối nhưng không rep

Lý do vì Haaland không biết Tom Holland là ai

Sau khi câu chuyện gây bão, Erling Haaland cũng lên tiếng giải thích. Tiền đạo người Na Uy cho biết anh hoàn toàn không nhận ra Tom Holland là ai. Haaland thừa nhận bản thân rất ít xem phim, vì vậy khi nhận được tin nhắn, anh tưởng đó chỉ là một người lạ nên không trả lời.

Lời giải thích này lập tức khiến người hâm mộ bật cười. Nhiều bình luận hài hước cho rằng Haaland "đá bóng nhiều hơn xem phim", nên việc không nhận ra Spider-Man cũng... không quá khó hiểu.

Điều đáng nói là dù bị "bơ đẹp", Tom Holland hoàn toàn không tỏ ra khó chịu. Ngược lại, nam diễn viên người Anh vẫn hết lời khen ngợi Haaland. Anh gọi chân sút của Manchester City là "một cầu thủ tuyệt vời" và "một huyền thoại thực thụ". Tom cũng pha trò rằng sau khi tuyển Anh đánh bại Na Uy để tiến vào bán kết World Cup 2026, có lẽ khả năng cả hai cùng đi ăn tối sẽ còn... khó hơn trước.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người đùa rằng rất hiếm khi thấy một ngôi sao hạng A của Hollywood chủ động nhắn tin trước nhưng vẫn bị "ghost" (phớt lờ). Trong khi đó, nhiều fan của Haaland lại cho rằng phản ứng của tiền đạo người Na Uy đúng với hình ảnh vốn có: ít dùng mạng xã hội, sống khá kín tiếng và chỉ tập trung vào bóng đá.

Dù vô tình tạo nên một trong những màn "seen không rep" nổi tiếng nhất mùa hè năm nay, cả Tom Holland lẫn Erling Haaland đều coi đây là một kỷ niệm vui. Và biết đâu sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, lời mời ăn tối giữa Spider-Man và cỗ máy ghi bàn của Man City sẽ có cái kết khác trong tương lai.