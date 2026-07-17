Messi lại bị bắt gặp ngồi "nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây", cười tươi rói trước trận đấu đối Lamine Yamal

Messi thư giãn hết cỡ hướng đến trận chung kết World Cup 2026.

Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Anh tại bán kết, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina đã nhanh chóng trở lại sân tập luyện. Đây là bước chuẩn bị chiến thuật tối quan trọng của thầy trò HLV Lionel Scaloni trước khi di chuyển tới New Jersey tham dự trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Trước đó, trận bán kết trên sân Mercedes-Benz đã cống hiến cho khán giả một kịch bản không tưởng với màn ngược dòng 2-1 tuyển Anh. Bước vào buổi tập dưới cái nắng của bang Georgia, không khí trong tập thể Argentina mang màu sắc vừa tập trung cao độ, vừa thư giãn nhẹ nhàng nhằm cởi bỏ áp lực thể lực. Do vừa trải qua 90 phút bào mòn thể lực ở cường độ cao trước người Anh, Ban huấn luyện Argentina chủ yếu triển khai các bài tập vận động nhẹ, căng cơ và hồi phục chức năng.





Ống kính của truyền thông liên tục bắt trọn khoảnh khắc người đội trưởng Lionel Messi ngồi nghỉ ngơi trên thảm cỏ, trò chuyện vui vẻ cùng các đồng đội. Hình ảnh này rất quen thuộc, bởi ngay trước trận đấu với tuyển Anh, Messi cũng không tập nhiều mà chỉ chủ yếu nghỉ ngơi.

Messi thư giãn trò chuyện cùng các đồng đội bên ngoài sân tập (Ảnh: Getty)

Messi liên tục nở nụ cười (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Anh chăm chú theo dõi đồng đội tập trong sân (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Nhóm cầu thủ vừa thi đấu trận với Anh cũng được nghỉ ngơi (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Hiện tại, Messi đang có phong độ thăng hoa nhất giải đấu khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Thể trạng và tinh thần của số 10 đang được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo anh đạt 100% phong độ cho trận đấu cuối cùng.

Tấm vé vàng đưa Argentina thẳng tiến tới New Jersey, họ sẽ đối đầu với nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu này không chỉ là sàn diễn tối cao của hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, mà còn là chương sử đặc biệt chứng kiến sự giao thoa thế hệ giữa một Lionel Messi vĩ đại và "thần đồng" 19 tuổi Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha. Trận chung kết lịch sử sẽ chính thức diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/07/2026 (theo giờ Việt Nam).