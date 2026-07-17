Vinicius hứng "mưa gạch đá" vì tiệc tùng, lộ ảnh thân mật với gái xinh khi Brazil vừa bị loại cay đắng ở World Cup

Vinicius Junior bị chỉ trích dữ dội vì tiệc tùng trên siêu du thuyền ngay sau khi Brazil bị loại nghiệt ngã ở World Cup 2026.

Chỉ vài ngày sau khi đội tuyển Brazil phải xách vali về nước sớm trong sự bàng hoàng của hàng triệu người hâm mộ, ngôi sao Vinícius Júnior lại trở thành tâm điểm của một cơn bão chỉ trích mới. Lần này, không phải vì những màn trình diễn mờ nhạt trên sân cỏ, mà bởi lối sống xa hoa và sự thờ ơ đáng kinh ngạc của tiền đạo Real Madrid khi đội tuyển vừa trải qua thất bại ở World Cup.

Cánh săn ảnh mới đây đã ghi lại được toàn bộ những khoảnh khắc ăn chơi xa xỉ của Vinícius khi anh cùng nhóm bạn thân thiết tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 26 trên một chiếc siêu du thuyền tại hòn đảo thiên đường Sardinia, Ý. Đáng chú ý, bữa tiệc xa hoa này diễn ra vào ngày 12 tháng 7, tức là chưa đầy một tuần sau thất bại muối mặt 1-2 của đội tuyển Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Vinícius đi chơi với bạn gái sau khi Brazil bị loại

Sự xuất hiện của Vinícius trên boong tàu lộng gió, tay cầm ly sâm banh và nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ khủng khiếp từ quê nhà. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và các trang báo thể thao lớn tại Brazil, người hâm mộ liên tục bày tỏ sự thất vọng và giận dữ. Nhiều ý kiến cho rằng, với tư cách là đầu tàu, là niềm hy vọng số một của Brazil, tiền đạo sinh năm 2000 đáng lẽ phải thể hiện sự đồng cảm với người hâm mộ thay vì thản nhiên phô trương cuộc sống thượng lưu ngay sau một thảm họa thể thao quốc gia.

Không dừng lại ở đó, chuyến nghỉ dưỡng này còn thu hút truyền thông bởi sự xuất hiện của Virginia Fonseca - nữ influencer và ngôi sao truyền hình nổi tiếng người Brazil. Cặp đôi từng tuyên bố đường ai nấy đi vào tháng 5 vừa qua sau mối tình 7 tháng chóng vánh. Tuy nhiên, những hình ảnh Virginia ôm thân mật, ngồi trong lòng Vinícius và cùng nhảy múa trên du thuyền đã ngầm xác nhận việc cả hai đã nhanh chóng tái hợp.

Cầu thủ này không có phong độ tốt ở trận Brazil thua Na Uy (Ảnh: Getty)

Cơn giận dữ của người hâm mộ Brazil thực chất đã được nhen nhóm từ phong độ thất thường của cá nhân Vinícius và cả tập thể tại giải đấu năm nay. Dù ghi được bàn thắng ở vòng bảng trước các đối thủ như Haiti hay Scotland, ngôi sao trị giá hàng trăm triệu euro hoàn toàn "tàng hình" trong trận cầu sinh tử với Na Uy.

Hiện tại, phía Vinícius Júnior và người đại diện vẫn giữ im lặng trước làn sóng công kích.