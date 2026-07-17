Cầu thủ Anh và Argentina "khẩu chiến" cực gắt trên truyền thông sau bán kết nảy lửa ở World Cup: Tôi sẽ không ngốc như Gary Neville

Argentina không chỉ đáp trả tuyển Anh bằng chiến thắng 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026. Sau trận đấu, Cristian Romero còn công khai phản pháo Gary Neville vì những lời chê bai trước trận.

Nếu tuyển Anh thua Argentina trên sân, thì Gary Neville cũng "thua" trong màn đấu khẩu sau trận. Cristian Romero đã không giấu nổi sự bức xúc khi được hỏi về những bình luận của cựu hậu vệ Manchester United trước trận bán kết World Cup 2026.

Trước đó, trên chương trình The Overlap, Gary Neville từng nhận xét Romero và Lisandro Martinez là "cặp trung vệ giỏi nhưng cũng dở nhất thế giới". Theo Neville, bộ đôi này có thể chơi xuất thần ở một thời điểm, nhưng cũng dễ mắc sai lầm và "biếu" đối phương bàn thắng.

Dù vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu và những màn trình diễn của Romero - Martinez trong màu áo Argentina, nhận xét ấy rõ ràng không được các cầu thủ Albiceleste đón nhận. Sau khi Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1 để vào chung kết World Cup, Romero lập tức đáp trả. "Tôi và Lisandro bước vào trận đấu với tinh thần bùng cháy chính vì những gì Gary Neville nói".

Trung vệ của Tottenham cho rằng truyền thông Anh thường quá vội vàng đưa ra những nhận xét trước khi trận đấu diễn ra. "Ở Anh, họ rất thích nói trước trận. Chúng tôi gửi tới ông ấy một cái ôm lớn..."

Nhưng Romero không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục đưa ra phát biểu khiến mạng xã hội bùng nổ. "Tôi chỉ hy vọng khi giải nghệ mình sẽ không trở thành giống như ông ấy. Tôi sẽ không chỉ trích các cầu thủ". Và rồi chốt lại bằng một câu cực gắt: "Điều duy nhất tôi hy vọng là khi giải nghệ, mình sẽ không ngốc như vậy".

Bị Gary Neville chê "trung vệ giỏi mà dở", Romero nổi đóa: "Tôi chỉ hy vọng sau này không ngốc như ông ấy"

Romero cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ luôn cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo. "Hy vọng tôi sẽ không chỉ trích bất kỳ cầu thủ hay bất kỳ ai. Cuối cùng thì tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết sức vì đội tuyển quốc gia. Có lúc thắng, có lúc thua, nhưng giờ chúng tôi rất hạnh phúc khi lại được chơi một trận chung kết World Cup".

Anh nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi đang làm nên lịch sử. Với chúng tôi, đây là điều vô cùng to lớn và chúng tôi cảm nhận ý nghĩa của màu áo này theo cách không ai khác có thể hiểu".

Không chỉ Romero, Lisandro Martinez cũng lên tiếng sau trận. Trung vệ của Manchester United tỏ ra điềm tĩnh hơn nhưng vẫn gửi thông điệp rõ ràng tới những người chỉ trích Argentina. "Chúng tôi đã quen với việc mọi người luôn bàn tán về mình. Có vẻ họ rất thích làm điều đó. Còn chúng tôi sẽ đáp trả trên sân cỏ, chỉ vậy thôi và luôn bằng sự tôn trọng".

Martinez và Romero đều đá chính cho Argentina trong trận đấu với tuyển Anh (Ảnh: Reuters)Martinez và Romero đều đá chính cho Argentina trong trận đấu với tuyển Anh (Ảnh: Reuters)

Thực tế, hàng thủ Argentina đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh trước tuyển Anh. Dù để Anthony Gordon mở tỷ số đầu hiệp hai, nhà đương kim vô địch không hề sụp đổ. Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, giúp Argentina thắng ngược 2-1 và lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Còn với Gary Neville, những lời nhận xét trước trận giờ đây đã vô tình trở thành "nhiên liệu" để Romero và các đồng đội chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ tại giải đấu năm nay.