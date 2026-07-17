FIFA vào cuộc điều tra màn ăn mừng của Argentina trước trận chung kết World Cup: Messi và các đồng đội đối diện án phạt

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận đang tiến hành thu thập chứng cứ và xem xét các biện pháp kỷ luật đối với đội tuyển Argentina.

FIFA xác nhận đang tiến hành thu thập chứng cứ và xem xét các biện pháp kỷ luật đối với đội tuyển Argentina, sau khi các cầu thủ Argentina giăng biểu ngữ có nội dung nhạy cảm về chính trị trong màn ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026.

Nguyên nhân bởi sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng ngược dòng 2-1 nghiêng về phía Argentina, một vài tuyển thủ Argentina đã bất ngờ giơ cao biểu ngữ liên quan đến chính trị.

FIFA vào cuộc điều tra màn ăn mừng của Argentina (Ảnh: Getty)

Trước sự việc trên, người phát ngôn của FIFA cho biết Ủy ban Kỷ luật độc lập đã vào cuộc. Cơ quan này đang đánh giá kỹ lưỡng các báo cáo trận đấu và phân tích kỹ các tình huống liên quan dựa trên Quy tắc Kỷ luật hiện hành trước khi đưa ra quyết định xử lý tiếp theo.

Theo quy định nghiêm ngặt từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, mọi thông điệp mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân đều bị cấm hiển thị dưới mọi hình thức trong các trận đấu quốc tế. Với hành vi này, cả các cầu thủ trực tiếp tham gia lẫn Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) đang phải đối mặt với những án phạt nặng nề, từ phạt hành chính tài chính cho đến đình chỉ thi đấu ở các trận đấu kế tiếp.

Đến thời điểm hiện tại, phía tuyển Argentina vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni đang phải gạt qua một bên những rắc rối hậu trường để dồn toàn bộ sự tập trung cho trận chung kết World Cup 2026 lịch sử gặp đối thủ Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 20/6 (giờ Việt Nam).