Xôn xao cách Messi ăn mừng trên MXH sau chiến thắng tuyển Anh: Giống hệt 4 năm trước, là bùa may mắn hay đơn giản là GOAT quá "low-tech"?

Chi tiết này lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Không ít người tin rằng Messi đã cố tình giữ nguyên thông điệp như một "lá bùa may mắn", với hy vọng tái hiện kịch bản hoàn hảo cách đây bốn năm. Khi đó, Argentina cũng vượt qua Croatia để vào chung kết trước khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu, qua đó giúp Messi lần đầu nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.

Dù không lên tiếng giải thích, việc lặp lại chính bài đăng cũ khiến người hâm mộ càng có thêm lý do để tin vào những "điềm báo" trước trận chung kết.

Sức hút của Messi trên mạng xã hội vẫn không hề suy giảm. Với hơn 513 triệu người theo dõi trên Instagram, mọi động thái của thủ quân Argentina đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên toàn cầu.

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Nếu ở World Cup 2022, Messi bước vào trận chung kết gặp tuyển Pháp, thì lần này đối thủ của anh là Tây Ban Nha – đội bóng trẻ trung và đang có phong độ rất cao. Đặc biệt, trận chung kết còn được xem là cuộc chuyển giao thế hệ của bóng đá thế giới khi Messi sẽ đối đầu thần đồng Lamine Yamal.

Một bên là huyền thoại 39 tuổi đang hướng tới danh hiệu World Cup thứ hai liên tiếp cùng Argentina. Bên kia là ngôi sao mới 19 tuổi, người được kỳ vọng sẽ kế thừa vị thế số một của bóng đá thế giới trong tương lai.

Sự đối đầu này càng mang ý nghĩa biểu tượng bởi bức ảnh nổi tiếng từ năm 2007. Khi đó, Messi tham gia một chương trình từ thiện của Barcelona và bế, tắm cho cậu bé Lamine Yamal mới vài tháng tuổi. Gần 20 năm sau, hai nhân vật trong bức ảnh ấy sẽ gặp nhau ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, cùng cạnh tranh chiếc cúp vàng World Cup.

Với người hâm mộ Argentina, việc Messi lặp lại chính bài đăng từng xuất hiện trước chức vô địch năm 2022 giống như một tín hiệu đẹp. Họ hy vọng lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại, để El Pulga có thể khép lại hành trình World Cup theo cách trọn vẹn nhất.