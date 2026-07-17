Vì sao trận đấu giữa Anh và Pháp có nguy cơ bị hoãn?

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp tại Miami (Mỹ) đứng trước nguy cơ bị lùi giờ.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Anh và Pháp tại Miami (Mỹ) đang đứng trước nguy cơ lớn phải lùi giờ bóng lăn do những diễn biến thời tiết bất lợi.

Theo dự báo thời tiết, khu vực Miami sẽ xuất hiện mưa giông kèm theo sấm sét dữ dội vào ngày 18/7 (giờ địa phương), đúng thời điểm diễn ra cuộc đọ sức này. Đáng chú ý, sân vận động Hard Rock – nơi tổ chức trận đấu lại là sân vận động thiết kế không có mái che, khiến cầu thủ và khán giả phải đối mặt trực tiếp với các hình thái thời tiết cực đoan khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 33 độ C.

SVĐ diễn ra trận đấu (Ảnh: Getty)

Dựa trên các quy định nghiêm ngặt từ FIFA, nếu hệ thống phát hiện có tia sét xuất hiện trong bán kính 8 dặm (khoảng 13 km) tính từ tâm sân vận động, trận đấu sẽ lập tức phải tạm hoãn ít nhất 30 phút nhằm bảo đảm an toàn. Quy trình này sẽ được kích hoạt lại và tính thời gian từ đầu nếu tiếp tục ghi nhận thêm các tia sét mới. Trong trường hợp thời tiết diễn biến quá phức tạp và không có dấu hiệu cải thiện, Ban tổ chức giải đấu buộc phải tính đến phương án dời giờ thi đấu cho đến khi các điều kiện an toàn được đáp ứng đầy đủ.

Đây không phải là lần đầu tiên công tác tổ chức tại World Cup 2026 bị xáo trộn bởi thời tiết. Trước đó, trận đấu tại vòng 1/8 giữa tuyển Anh và Mexico tại Mexico City từng bị lùi giờ bóng lăn 1 tiếng. Tương tự, màn chạm trán giữa tuyển Pháp và Iraq ở giai đoạn vòng bảng tại Philadelphia cũng từng bị gián đoạn gần hai giờ đồng hồ do mưa lớn và giông sét.

Trận tranh huy chương đồng lần này diễn ra trong bối cảnh cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều vừa phải trải qua cú sốc lớn ở vòng bán kết. Trong khi "Tam sư" để Argentina ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1, thì nhà cựu vô địch thế giới Pháp cũng phải ngậm ngùi nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Dù phải đối diện với nỗi thất vọng lớn và rủi ro từ thời tiết, HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định các học trò của ông vẫn sẽ ra sân với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất, hướng tới một chiến thắng để khép lại chiến dịch World Cup 2026 một cách trọn vẹn.