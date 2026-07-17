Messi tung 5 từ "kết liễu" tuyển Anh, chỉ ra sai lầm khiến Tam sư sụp đổ trước Argentina

Sau trận đấu, Lionel Messi đã có phát biểu được xem là lời chỉ trích thẳng vào cách tiếp cận của HLV Thomas Tuchel khi khẳng định đối thủ "không còn muốn chiến thắng nữa".

Chiến thắng trên sân Atlanta trước ĐT Anh giúp Argentina giành vé vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Đội bóng Nam Mỹ bị Anthony Gordon chọc thủng lưới trước, nhưng đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối. Messi kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ.

Sau tiếng còi mãn cuộc, bênh cạnh việc nói về màn trình diễn của Argentina, Messi cũng dành sự chú ý cho cách chơi của tuyển Anh. Siêu sao 39 tuổi cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến khi Tam sư chủ động lùi sâu bảo vệ tỷ số.

"Chúng tôi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc. Khi tỷ số là 1-1, chúng tôi cần sự cổ vũ của khán giả vì tin rằng mình có thể giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Chúng tôi tấn công từ mọi hướng, từ trung lộ, hai biên, bằng những quả tạt và các đường chuyền xuyên tuyến.

Chúng tôi cảm thấy họ không còn muốn chiến thắng nữa, vì thế chúng tôi cứ tiếp tục gây sức ép. Sau bàn gỡ hòa, các CĐV lại tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Đó là một trận đấu rất cân bằng và chúng tôi hạnh phúc khi giành chiến thắng".

Cụm từ "they didn't want it anymore" (tạm dịch: họ không còn muốn chiến thắng nữa) nhanh chóng được truyền thông Anh xem là lời phê bình nặng nề nhất dành cho chiến thuật của Thomas Tuchel.

Ảnh: ESPN

Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, HLV người Đức liên tiếp đưa các cầu thủ thiên về phòng ngự như Ezri Konsa, Dan Burn và Nico O'Reilly vào sân, đồng thời rút Declan Rice cùng Gordon ra nghỉ. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không giúp tuyển Anh đứng vững trước sức ép ngày càng lớn từ Argentina.

Quyết định của Tuchel lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi. Hàng loạt cựu danh thủ như Wayne Rooney, Alan Shearer, Micah Richards hay Joe Hart đều cho rằng tuyển Anh đã chơi quá thụ động và tự đánh mất thế trận sau khi vượt lên dẫn trước.

Đáp lại chỉ trích, Tuchel khẳng định ông muốn "thu hẹp khoảng trống" và tăng khả năng tranh chấp bóng bổng để bảo toàn lợi thế. Tuy nhiên, kế hoạch đó hoàn toàn phá sản khi Argentina liên tục dồn ép và ghi liền hai bàn thắng ở những phút cuối.

Ảnh: Getty

Đội trưởng Harry Kane cũng thừa nhận tuyển Anh đã mắc sai lầm khi chỉ chăm chăm phòng ngự sau bàn mở tỷ số. "Chúng tôi chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội dường như chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lợi thế. Ở đẳng cấp này, như vậy là không đủ. Họ liên tục dồn quân lên tấn công, còn chúng tôi chỉ biết chống đỡ hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng, điều đó không đủ để giúp đội giành chiến thắng".

Thất bại 1-2 khiến giấc mơ vào chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 của tuyển Anh tiếp tục dang dở. Trong khi đó, Argentina đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, còn Messi tiến thêm một bước trong hành trình khép lại sự nghiệp quốc tế bằng thêm một chiếc cúp vàng.