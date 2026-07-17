Không cầu thủ Pháp và Anh nào muốn đá trận tranh hạng 3 World Cup

Nhiều cầu thủ Pháp và Anh không còn động lực đá trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Thất bại kịch tính 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ dập tắt giấc mơ vô địch kéo dài suốt 60 năm qua của bóng đá Anh, mà còn đẩy "Tam Sư" vào một thử thách vô cùng ngán ngẩm khi phải đá trận tranh hạng ba với đội tuyển Pháp tại Miami.

HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel đã thẳng thắn bày tỏ sự chán nản và không ngần ngại chỉ trích sự tồn tại của trận đấu này. Chiến lược gia người Đức khẳng định:

"Không một cầu thủ nào của chúng tôi, và tôi tin là cả các cầu thủ Pháp, muốn chơi trận đấu này cả. Mục tiêu của tất cả mọi người là trận chung kết. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể để đạt được điều đó. Ai bước vào World Cup cũng là để chiến thắng giải đấu, nhưng thực tế đã an bài. Dù có ít hơn Pháp một ngày nghỉ, chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị cho trận đấu tới với tinh thần chuyên nghiệp nhất".

Thái độ của Thomas Tuchel nhận được sự đồng cảm lớn từ phía đối diện. Truyền thông Pháp tiết lộ nội bộ tuyển Pháp cũng đang chìm trong bầu không khí ảm đạm sau thất bại ở bán kết. Siêu sao Kylian Mbappe thậm chí đã bày tỏ mong muốn "được đi nghỉ ngay lập tức" để bắt đầu một hành trình mới, thay vì phải căng sức cho một trận cầu mang tính thủ tục.

Các cầu thủ không muốn đá trận tranh hngj 3 World Cup (Ảnh: Getty)

Dù bị chỉ trích là "vô nghĩa" và từng nhiều lần bị các danh thủ lẫn HLV gạo cội như Louis van Gaal đề xuất bãi bỏ, FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm duy trì trận tranh hạng ba nhằm phân định thứ hạng rõ ràng tại World Cup, trái ngược hoàn toàn với việc UEFA đã loại bỏ thể thức này tại các kỳ Euro kể từ năm 1984.

Bên cạnh những phản ứng gay gắt về lịch thi đấu, HLV Thomas Tuchel cũng đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận xứ sở sương mù. Nhiều chuyên gia, trong đó có cựu tiền đạo Wayne Rooney, cho rằng quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ của Tuchel sau khi Anthony Gordon mở tỷ số đã vô tình nhường thế trận, tạo điều kiện cho Argentina lội ngược dòng thành công.

Đối mặt với những hoài nghi về mặt chiến thuật, cựu thuyền trưởng Chelsea vẫn tỏ ra vô cùng kiên định:

"Tôi không có gì phải hối tiếc vào lúc này. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả và chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Đó là một trong những trận đấu tốt nhất của tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của tôi trong hoàn cảnh này. Đội bóng đã chơi tuyệt vời, chỉ tiếc là chúng tôi không thể bảo toàn được lợi thế đến phút cuối cùng".

Bất chấp làn sóng phản đối từ dư luận sau trận thua, Tuchel khẳng định ông không có ý định từ chức và sẽ tiếp tục gắn bó với chiếc ghế nóng của tuyển Anh nhằm hướng tới chiến dịch Euro 2028.