Lamine Yamal gây lo lắng

Tây Ban Nha "nín thở" vì Lamine Yamal trước thềm chung kết World Cup.

Chỉ còn ba ngày trước khi trận chung kết World Cup 2026 với Argentina khởi tranh, đội tuyển Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã không thể góp mặt trong buổi tập chung của toàn đội tại New Jersey, sau khi gặp vấn đề ở cơ đùi trái.

Nguồn cơn dẫn đến chấn thương này bắt đầu từ trận thắng thuyết phục 2-0 của Tây Ban Nha trước đội tuyển Pháp ở vòng bán kết diễn ra vào ngày 15/7. Ở trận đấu này, thần đồng 19 tuổi là một trong những gương mặt thi đấu nổi bật nhất. Dù bị từ chối một pha lập công do lỗi việt vị, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona vẫn kịp mang về quả phạt đền mở tỷ số và liên tục khuynh đảo hành lang cánh, khiến hậu vệ Lucas Digne phía tuyển Pháp trải qua một ngày thi đấu ác mộng trước khi phải rời sân ở phút 72.

Tuy nhiên, sau khi trận bán kết khép lại, các chuyên gia vật lý trị liệu đã phải tiến hành chăm sóc đặc biệt cho vùng đùi của Yamal. Trong buổi tập gần nhất, hình ảnh ghi nhận từ truyền thông cho thấy chân sút sinh năm 2007 phải ngồi ngoài sân với phần đùi trái quấn băng kín. Dù vẫn mang giày thi đấu, Yamal chỉ có thể thực hiện các bài tập hồi phục nhẹ nhàng trên thảm và sử dụng con lăn để giải phóng vùng cơ bị quá tải dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế.

Yamal ngồi ngoài trong buổi tập của Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Đùi trái của Yamal được băng chặt (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Pedro cũng tập riêng (Ảnh: Getty)

Bên cạnh tổn thất mang tên Yamal, hành lang cánh phải của Tây Ban Nha cũng chịu tổn thất khi hậu vệ Pedro Porro buộc phải tập riêng. Cầu thủ vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận bán kết đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng sau hơn 90 phút căng mình phong tỏa các mũi khoan hạng nặng của Pháp như Kylian Mbappe, Bradley Barcola hay Michael Olise.

Dù tình hình lực lượng có phần sứt mẻ, ban huấn luyện của HLV Luis de la Fuente vẫn bày tỏ thái độ lạc quan. Đội ngũ y tế của "La Roja" đang chạy đua với thời gian để giúp cả hai trụ cột sớm trở lại tập luyện bình thường trước trận chung kết diễn ra vào ngày 20/7 trên sân MetLife. Người hâm mộ xứ sở đấu bò lúc này đang vô cùng kỳ vọng Yamal kịp bình phục để tạo nên cuộc đối đầu thế kỷ với người đàn anh vĩ đại Lionel Messi bên phía Argentina.