Tranh cãi: Trai đẹp tuyển Anh che miệng nói chuyện với Messi nhưng không bị thẻ đỏ

Một chi tiết ít được chú ý trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đang gây tranh cãi. Declan Rice được cho là đã ba lần thực hiện hành động có thể bị truất quyền thi đấu theo quy định mới của FIFA, nhưng vẫn chơi trọn vẹn trận đấu.

Dù tâm điểm của trận bán kết World Cup 2026 là màn tỏa sáng của Lionel Messi cùng chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh, nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, một tình huống liên quan đến Declan Rice lại bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán.

Theo MARCA, tiền vệ của Arsenal đã có tới ba lần thực hiện hành động có thể dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp theo quy định mới của FIFA. Trong suốt trận đấu, hai đội liên tục xảy ra va chạm và tranh cãi khi tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu ngày càng tăng cao.

Ở thời điểm tỷ số vẫn là 0-0, máy quay truyền hình ghi lại cảnh Declan Rice lần lượt trao đổi với Lionel Messi, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Điểm đáng chú ý là ở cả ba tình huống, tiền vệ tuyển Anh đều dùng tay che miệng khi nói chuyện với các cầu thủ Argentina.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi FIFA vừa áp dụng một quy định mới liên quan đến hành vi che miệng trong lúc giao tiếp trên sân.

Declan Rice che miệng nói chuyện với Messi và các cầu thủ Argentina nhưng không bị thẻ phạt

Vì sao hành động này có thể dẫn đến thẻ đỏ?

Theo quy định được truyền thông quốc tế gọi là "Luật Prestianni", bất kỳ cầu thủ nào cố tình che miệng, che mặt hoặc dùng áo để che kín khi nói chuyện với đối thủ nhằm che giấu những lời lẽ mang tính xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc phi thể thao đều có thể bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Mục tiêu của điều luật là ngăn các cầu thủ lợi dụng việc che miệng để tránh bị máy quay hoặc tổ trọng tài phát hiện những phát ngôn không phù hợp. Xét theo quy định này, Declan Rice hoàn toàn có thể đã bị trọng tài xem xét thẻ đỏ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Theo MARCA, không có cầu thủ Argentina nào, bao gồm cả Lionel Messi, phản ứng với trọng tài Ismail Elfath hay yêu cầu VAR kiểm tra tình huống. Bản thân trọng tài chính cũng đang tập trung xử lý những va chạm giữa cầu thủ hai đội và không cho rằng đây là tình huống cần xem xét thêm.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Nhờ vậy, Rice không phải nhận bất kỳ án phạt nào và thi đấu hết trận, trong khi tuyển Anh cuối cùng vẫn gục ngã 1-2 trước Argentina. Hai bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, đều được Lionel Messi kiến tạo, giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni giành vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

"Luật Prestianni" được FIFA ban hành sau vụ bê bối ở Champions League

Quy định mới của FIFA xuất hiện sau vụ việc gây tranh cãi trong trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League. Khi đó, Vinicius Junior cáo buộc tiền đạo Gianluca Prestianni đã sử dụng những lời lẽ mang tính phân biệt đối xử trong lúc dùng áo che miệng để tránh máy quay ghi hình.

Dù không thể xác minh chính xác nội dung phát ngôn, UEFA vẫn mở cuộc điều tra và sau đó treo giò Prestianni sáu trận vì hành vi mang tính kỳ thị. Sau sự việc này, FIFA quyết định bổ sung điều luật mới nhằm xử lý nghiêm mọi hành vi che miệng để che giấu những lời lẽ phi thể thao trên sân.

Miguel Almiron của Paraguay và Piero Hincapie của Ecuador là hai cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị đuổi khỏi sân theo quy định mới này.