Khách Hàn tung clip chị bán trái cây trên xe máy ở TP.HCM: Gần 6 triệu người xem và “cào phím”

“Cào phím” để khen vì quá… peak!

Cuộc sống luôn có những màn plot twist xuất hiện vào lúc chẳng ai ngờ tới. Chẳng hạn như tình huống một chàng trai người Hàn Quốc mua mận lại gặp đúng người bán hàng biết nói tiếng Hàn đang viral dưới đây.

Cuộc trò chuyện thú vị của khách Hàn Quốc và người phụ nữ bán trái cây ở TP.HCM (Nguồn: @hojuna2024)

Trong đoạn clip, một chàng trai Hàn Quốc đang di chuyển trên đường ở TP.HCM thì bắt gặp một người phụ nữ bán trái cây. Tò mò muốn mua mận nên anh hỏi mua bằng tiếng Việt.

Thế nhưng, vừa nghe vị khách phát âm tiếng Việt lơ lớ, người phụ nữ lập tức chuyển sang nói tiếng Hàn khiến anh chàng đứng hình. Không chỉ hỏi đáp vài câu đơn giản, cô còn trò chuyện rất tự nhiên, giải thích rằng mận màu đỏ sẽ ngọt hơn, còn mận màu hồng thì chưa chín và dặn nên để bên ngoài thêm một thời gian trước khi ăn.

Bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ của người bán hàng, chàng trai liền hỏi vì sao cô biết tiếng Hàn. Đáp lại, người phụ nữ chỉ cười và khiêm tốn nói: “Chỉ nói được chút xíu thôi”.

Chàng trai cũng thắc mắc về khả năng nói tiếng Hàn Quốc của người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip)

Vì vậy trong suốt cuộc trò chuyện với người bán hàng, vị khách Hàn Quốc liên tục cảm thán: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?", "Ý là hay vậy trời!", "Đỉnh quá"...

Sau hơn một ngày đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút gần 6 triệu lượt xem trên TikTok cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước màn hội thoại bất ngờ này. Nhiều người đùa rằng "thị trường lao động giờ cạnh tranh quá", trong khi không ít người chia sẻ từng gặp những trường hợp tương tự khi nhiều người làm nghề dịch vụ có thể giao tiếp thành thạo bằng ngoại ngữ.

“Xác suất là bao nhiêu để bóc trúng một người bán mận biết tiếng Hàn vậy?”, “Bữa coi clip có chú kia làm bảo vệ mà nói tiếng Anh tiếp khách thay cho lễ tân luôn á”, “Bán trái cây mà người ta nói ngoại ngữ trôi chảy dữ thần”, “Giữa biết bao nhiêu người bán trái cây chỉ biết tiếng Việt, giỏi hơn thì biết tiếng Anh nhưng ông anh này chọn mua trúng bà chị biết tiếng Hàn. Có thể tỷ lệ gặp nhau còn khó hơn trúng số”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết, chủ nhân đoạn clip là Lee Ho Jun, nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam. Anh chàng có 118 nghìn người theo dõi trên TikTok.

Về tình huống gặp người bán hàng biết tiếng Hàn Quốc, anh chàng đăng ảnh chụp chung và chia sẻ thêm: “Chỉ tò mò nên hỏi mua trái cây thôi, không ngờ chị biết tiếng Hàn quá giỏi luôn. Việt Nam siêu đỉnh” .

Cả hai chụp ảnh kỷ niệm sau cuộc gặp gỡ đặc biệt (Ảnh cắt từ clip)

Ho Jun lần đầu đến Việt Nam với tư cách khách du lịch. Sau chuyến đi, anh quyết định quay trở lại vào năm 2019 để sinh sống lâu dài. Đến nay, anh đã có khoảng 7 năm gắn bó với Việt Nam và có thể giao tiếp bằng tiếng Việt trong cuộc sống hằng ngày.

Theo Ho Jun, điều khiến anh yêu mến Việt Nam nhất chính là con người. Dù từng gặp rào cản ngôn ngữ, anh luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người Việt. Chính sự thân thiện và chân thành ấy đã trở thành động lực để anh lựa chọn ở lại, tiếp tục khám phá và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Không chỉ yêu thích con người, Ho Jun còn mê ẩm thực Việt. Món ăn khoái khẩu của anh là bún đậu mắm tôm. Ban đầu, anh khá e ngại mùi mắm tôm nhưng càng ăn càng mê, thậm chí có thời điểm thưởng thức tới 4 - 5 lần/ tuần. Ngoài ra, nhờ bạn bè hướng dẫn, chàng trai Hàn Quốc còn biết nấu một số món quen thuộc như rau muống xào tỏi hay bún nước tương.