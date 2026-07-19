CLIP Nam sinh bán bánh mì ở Hà Nội bật khóc khi khách Tây dúi cho 1 thứ rồi dặn “cầm lấy, đừng đưa ai”

Nam sinh cập nhật tình hình hiện tại của bản thân và vị khách đặc biệt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một nữ du khách nước ngoài ôm an ủi nam nhân viên tại một tiệm bánh mì ở Hà Nội. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6 nhưng chỉ mới được chính nam nhân viên chia sẻ lên mạng xã hội gần đây và nhanh chóng thu hút hơn nửa triệu lượt xem.

Clip trích xuất camera quay lại hành động đẹp của khách Tây dành cho nam nhân viên quán bánh mì. Nguồn: Duy Đức.

Đăng kèm đoạn clip, nam nhân viên gửi lời cảm ơn đến nữ du khách đã xuất hiện đúng vào thời điểm mình cần nhất:

"Cảm ơn bạn vì đã ở bên mình hôm nay. Bạn đã đứng lên bảo vệ mình khi một vị khách trút sự tức giận lên mình, và điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì mình có thể diễn tả.

Bạn đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, chuyện tình cảm và cả việc mình vừa trượt một bài kiểm tra. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất của mình sau một thời gian dài.

Đã rất lâu rồi mình không còn cảm giác được ai đó bảo vệ. Khi bạn đứng lên bênh vực mình, mình đã khóc vì được nhắc nhớ rằng vẫn có người sẵn sàng đứng về phía mình.

Dù chúng ta không cùng ngôn ngữ, màu da hay văn hóa, lòng tốt vẫn có thể chạm đến trái tim mà không cần bất kỳ sự phiên dịch nào. Bạn đã nhắc mình rằng sự tử tế không có ranh giới. Cảm ơn bạn vì đã ở đó, vì sự giúp đỡ và vì đã khiến mình cảm thấy bớt cô đơn. Mình sẽ luôn nhớ sự tử tế ấy."

Nữ du khách 25 tuổi tips cho nam sinh viên 500 nghìn, và gửi lời động viên, an ủi.

Anh chàng xúc động, bật khóc.

Chia sẻ với chúng tôi, chủ nhân đoạn clip là Lộc Duy Đức (SN 2005), hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết bản thân khá bất ngờ khi video bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Ban đầu, cậu chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.

Nhớ lại sự việc, Đức kể thời điểm đó cậu đang làm thêm tại một tiệm bánh mì trên phố Đào Duy Từ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì xảy ra hiểu lầm với một vị khách nước ngoài.

Cụ thể, do sơ suất, một nhân viên khác của quán ghi nhầm đơn hàng, chỉ báo làm một chiếc bánh mì thay vì hai chiếc như khách yêu cầu. Là người đứng quầy, Đức thực hiện đúng theo phiếu và đưa cho khách một chiếc rồi tiếp tục xử lý các đơn khác. Phát hiện thiếu đồ, vị khách tỏ ra bức xúc, liên tục lớn tiến. Dù nhiều lần giải thích rằng đây là sự nhầm lẫn trong khâu ghi đơn, đồng thời liên tục xin lỗi, nam sinh vẫn không thể khiến vị khách nguôi giận.

Đúng lúc đó, Shamms Al-Qahiri (25 tuổi, quốc tịch Canada), một vị khách khác đang có mặt trong quán, đã chủ động đứng ra can thiệp. Cô giải thích với vị khách hàng kia và mong đối phương thông cảm. Sau khi nhận đủ phần bánh còn thiếu, vị khách cũng bình tĩnh lại rồi rời đi.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Shamms đưa cho Duy Đức 500.000 đồng và dặn: "Cầm lấy nhé, đừng đưa cho ai, cố lên ". Trước sự quan tâm bất ngờ từ một người xa lạ, nam sinh không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay tại quầy. Thấy vậy, Shamms chủ động bước tới ôm Duy Đức, vỗ về và dành cho cậu nhiều lời động viên.

Nữ du khách còn nán lại để an ủi anh chàng.

Toàn bộ khoảnh khắc này được camera an ninh của quán ghi lại. Sau đó, Duy Đức chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm đẹp và không ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Nam sinh cho biết đã làm thêm tại quán bánh mì gần 3 tháng, từng gặp không ít thực khách khó tính. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu được một người hoàn toàn xa lạ đứng ra bảo vệ và an ủi như vậy.

Đức cũng chia sẻ, trước sự cố hôm đó, cậu liên tiếp trải qua nhiều chuyện không vui trong cả cuộc sống lẫn việc học. Vụ việc tại nơi làm thêm giống như "giọt nước tràn ly", khiến cậu không còn kìm nén được cảm xúc.

Đến nay, sau gần một tháng kể từ ngày gặp gỡ, Duy Đức và Shamms vẫn giữ liên lạc qua Instagram, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau. Nam sinh cho biết sẽ luôn coi đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đi làm thêm của mình.