Bất chấp lệch múi giờ, người Việt vẫn giữ trọn văn hóa xem World Cup cùng nhau

Tiếp nối những đêm "đi bão" cuồng nhiệt vì màu cờ sắc áo, người hâm mộ Việt tiếp tục sẵn sàng sống theo giờ Mỹ, thức trắng để hòa mình vào World Cup 2026. Mỗi trận đấu lại trở thành một cuộc hẹn đêm khuya, gắn kết những người cùng chung tình yêu bóng đá qua từng cung bậc cảm xúc.

FIFA World Cup 2026™ cuốn người hâm mộ vào hành trình cảm xúc dồn dập

Những ngày gần đây, FIFA World Cup 2026™ liên tục ghi nhận những cú đá "cháy lưới" từ những đội tuyển "chiếu dưới" đầy bất ngờ, đưa người hâm mộ toàn cầu bước vào một hành trình nhiều cảm xúc. Từ những khán đài rực lửa tại Bắc Mỹ đến các phòng khách sáng đèn giữa đêm ở nửa kia địa cầu, hàng triệu người hâm mộ đã nín thở dõi theo từng pha bóng, vỡ òa trước mỗi bàn thắng và lặng đi khi hành trình của một đội tuyển khép lại.

Đó là khi Cape Verde nhỏ bé tạo nên địa chấn sân cỏ với hai lần gỡ hòa trước Argentina và chỉ chịu dừng bước sau hiệp phụ; Na Uy trở lại FIFA World Cup™ sau 28 năm vắng bóng để rồi tiến một mạch đến tứ kết, khiến cả sân vận động sục sôi với màn ăn mừng "chèo thuyền" bùng nổ từ sân cỏ đến khán đài, kéo người hâm mộ khắp thế giới hòa chung niềm vui hứng khởi. Cũng trong trận đấu khép lại hành trình của Na Uy, Jude Bellingham ghi hai bàn giúp Anh ngược dòng thắng 2-1, trước khi cả khán đài cùng vang lên giai điệu "Hey Jude" trong một khoảnh khắc đầy ấn tượng.

Giai điệu "Hey Jude" được các cổ động viên hát vang ăn mừng bàn thắng cho tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026™.

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài khi người hâm mộ trên khắp hành tinh cùng hướng về hành trình nghẹt thở của Argentina. Từ màn lội ngược dòng sau khi bị Ai Cập dẫn trước hai bàn đến hai pha lập công muộn giúp họ đảo ngược thế trận trước Anh tại bán kết, nhà đương kim vô địch liên tục cho thấy khả năng xoay chuyển cục diện trong những thời điểm tưởng như khó khăn nhất.

Là một trong hai đội góp mặt tại chung kết, phong độ ổn định cùng bản lĩnh qua từng vòng đấu đã đưa Tây Ban Nha đến màn chạm trán Argentina trong trận chung kết, đưa hàng triệu trái tim trên toàn thế giới cùng hướng về một sân cỏ, cùng chờ tiếng còi khai cuộc để hoà vào nhịp đập chung mang tên bóng đá.

Chính những khoảnh khắc đồng điệu ấy đã biến bóng đá thành sợi dây kết nối con người, để dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da hay múi giờ, tất cả vẫn có thể tận hưởng một niềm vui chung.

Văn hóa xem bóng cuồng nhiệt tạo nên kết nối riêng của người Việt

Dù FIFA World Cup 2026™ diễn ra tại Bắc Mỹ, cách Việt Nam nửa vòng Trái đất và chênh lệch múi giờ, nhưng sự háo hức của người hâm mộ Việt vẫn không hề giảm nhiệt. Nhiều người sẵn sàng điều chỉnh lịch sinh hoạt, tranh thủ nghỉ ngơi từ sớm hoặc chuẩn bị thức uống, đồ ăn để theo dõi trọn vẹn những trận cầu diễn ra vào khung giờ đặc biệt.

Đến giờ bóng lăn, khi phố phường đã dần chìm vào màn đêm, cũng là lúc những phòng khách bắt đầu sáng đèn, những quán cà phê mở muộn hay tụ điểm vỉa hè quen thuộc cũng trở thành các "khán đài" náo nhiệt. Mỗi pha tấn công kéo theo hàng loạt tiếng xuýt xoa, mỗi tình huống tranh cãi lại mở ra những màn bình luận sôi nổi, mỗi bàn thắng được ghi có thể khiến người hâm mộ bật dậy cùng tiếng reo hò.

Người hâm mộ hòa chung cảm xúc trước những trận cầu đỉnh cao.

Tình yêu bóng đá được truyền qua nhiều thế hệ, từ thời "ông bà anh" theo dõi các trận đấu qua chiếc radio nhỏ đến lớp khán giả trẻ cập nhật từng diễn biến trên nhiều nền tảng. Cách thưởng thức có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sự háo hức trước giờ khai cuộc và cảm giác muốn chia sẻ niềm vui cùng người khác vẫn luôn nguyên vẹn.

Không dừng lại ở đó, tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt càng trở nên đặc biệt khi gắn với màu cờ sắc áo. Mỗi khi đội tuyển quốc gia ra sân, từ những khán đài phủ kín sắc đỏ đến những dòng người đổ ra đường "đi bão" trong các khoảnh khắc thăng hoa, tình yêu bóng đá đã tạo nên một nét văn hóa cổ vũ rất riêng của người Việt.

Những dòng người rợp cờ đỏ sao vàng trong khoảnh khắc "đi bão" cho thấy bóng đá đã trở thành sợi dây kết nối và niềm tự hào chung của người hâm mộ Việt.

Đằng sau tình yêu bóng đá ấy là tinh thần được kết nối và cùng nhau trải nghiệm cảm xúc. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay nhịp sống thường ngày dường như được thu hẹp, để hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp cảm xúc. Tất cả cùng dõi theo từng diễn biến trên sân, cùng hồi hộp trước một pha dứt điểm và cùng vỡ òa khi tỷ số thay đổi vì một tình yêu chung với bóng đá.

Trước thềm chung kết FIFA World Cup 2026™, không khí bóng đá tại Việt Nam càng thêm sôi động

Khi trận chung kết FIFA World Cup 2026™ cận kề, tinh thần yêu bóng đá của người hâm mộ Việt cũng trở nên sục sôi trên khắp cả nước. Hòa cùng tinh thần ấy, sự kiện văn hóa – thể thao "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" do Coca-Cola phối hợp cùng VTV đang diễn ra, hứa hẹn sẽ đưa những tiếng cổ vũ từ gia đình, quán cà phê và các góc phố cùng hội tụ tại một điểm hẹn chung. Trước màn hình lớn, khu vực dành cho hàng nghìn người hâm mộ ba miền sẽ cùng dõi theo trận đấu, chia sẻ từng khoảnh khắc hồi hộp, vỡ òa và sống trọn cảm xúc của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Sự kiện với các hoạt động sôi nổi đang diễn ra liên tục đến 8 giờ ngày 20/7 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM. Tại đây, người tham dự sẽ được kết nối cùng cộng đồng yêu bóng đá thông qua chuỗi trải nghiệm văn hóa, thể thao, âm nhạc và ẩm thực xuyên suốt 24 giờ. Tâm điểm của hành trình là khoảnh khắc hàng nghìn người cùng theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026™, để tình yêu bóng đá xóa nhòa khoảng cách và đưa những người xa lạ đến gần nhau hơn trong cùng một không gian cổ vũ.