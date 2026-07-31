Thư Đan Nguyễn và N.H từng “tìm hiểu” nhau khi nam ca sĩ đã có bạn gái: Phản ứng trái ngược giữa bão dư luận

Sau bài đăng lên tiếng của Thư Đan Nguyễn, công chúng tiếp tục đặt dấu hỏi về mốc thời gian trong các mối quan hệ của N.H.

Tối 30/7, Thư Đan Nguyễn đã lên tiếng làm rõ các ồn ào liên quan đến mình gần đây, trong đó bao gồm thời điểm ly thân - ly hôn chồng cũ và mối quan hệ với đồng nghiệp nam là N.H.

Thư Đan Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Theo Đan Thư, từ năm 2025, cô xin ly thân , chuyển sang phòng khác trong nhà và nhiều lần đề nghị ly hôn, đồng thời chấp nhận từ bỏ tài sản để được nuôi con nhưng không được đồng ý. Đến tháng 7/2026, Thư Đan Nguyễn và chồng cũ chính thức ly hôn .

Mối quan hệ giữa N.H. và Đan Thư bắt đầu từ năm 2025 . Cô cho biết cả hai quen nhau tại lớp học diễn xuất từ giữa năm 2025, từng tìm hiểu nhưng quyết định chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Cô cho rằng việc chồng cũ nhắc đến N.H. nhằm thu hút sự chú ý của dư luận và gây sức ép để cô quay lại.

“Về phần N.H., chúng tôi gặp gỡ tại lớp học diễn xuất vào giữa 2025, cả hai đã có sự quý mến, tìm hiểu nhau nhưng đều nhận thức được vấn đề nên sau cùng chúng tôi quyết định dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp.

Việc anh kéo N.H. vào câu chuyện này, vì với tên tuổi của tôi thì chưa đủ để cộng đồng mạng chú ý đến lời đăng đàn của anh. Anh đã đăng bài về tôi từ đầu năm nay, đe dọa rồi lại xin lỗi, thao túng để tôi quay lại với anh. Vì anh biết tôi không muốn làm ảnh hưởng bất kỳ ai” - Thư Đan Nguyễn nói.

Chia sẻ này làm dấy lên câu hỏi về mối quan hệ giữa N.H. và bạn gái cũ.

Theo Đan Thư, cô “gặp gỡ - quý mến - tìm hiểu nhau” với N.H. vào năm 2025 nhưng đến ngày 7/3/2026, bạn gái cũ N.H. mới thông báo “mỗi người bây giờ đi một con đường riêng” , không còn đồng hành bên nhau.

“Tụi mình vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc, về những bài viết mình đăng mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng trong mối quan hệ. Đừng buồn tụi mình nha, mình không cần những lời an ủi hay lời khó nghe. Mong mọi người nhẹ nhàng với tụi mình nha” - trích từ bài đăng của bạn gái cũ N.H vào ngày 7/3/2026.

Thời điểm đó, khi có thắc mắc về người thứ 3 xen vào mối quan hệ, bạn gái cũ N.H. đã phủ nhận thông tin, mong mọi người nhẹ nhàng với cả hai: “Cảm ơn mọi người đã an ủi nhưng mà mình confirm là thật sự tụi mình không còn đi chung con đường và cũng hề liên quan đến ai” .

Story của bạn gái cũ N.H. phủ nhận thông tin về người thứ 3 trong mối quan hệ (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi Đan Thư lên tiếng nói rõ thì về phần N.H. trong cả 2 ồn ào tình cảm nói trên, anh chàng lựa chọn phương án im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi hay bày đăng công khai nào.

Trong vụ việc với Thư Đan Nguyễn, sở dĩ cư dân mạng gọi tên N.H. là vì một trong những bài đăng của chồng cũ Thư Đan Nguyễn vào cuối tháng 7 xuất hiện từ khóa “phép màu”.

Chồng cũ Đan Thư đăng ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn giữa một nam và một nữ được cho là diễn ra trong năm 2025. Anh này không tiết lộ tên mà chỉ gọi hai nhân vật này là "nam chính" và "nữ chính", đồng thời cho rằng người nam biết đối phương đã có gia đình nhưng vẫn chủ động nhắn tin.

Sau đó, công chúng cũng phát hiện ra từ việc bài đăng nào của Thư Đan cũng được N.H. thả tim, đến việc họ thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau, từ quán cafe, show ca nhạc, gặp gỡ nhóm bạn đến các sự kiện công khai.

Hiện tại cộng động mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến của sự việc.