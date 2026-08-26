Ra dáng đàn ông nhất Badly In Love 2: Chú giao cơm “đè bẹp” cả dàn nam chính, gừng càng già càng cay là thế đấy!

Mặc dù trông chú cũng chất, nhưng ở đây, chúng ta không nói về ngoại hình.

Nhìn dàn cast nam trong Badly In Love mùa 2, quả thực rất khó để chọn ra được 1 cái tên, 1 gương mặt “ra dáng đàn ông”. Dù thanh niên nào cũng xăm trổ - không kín mặt cũng kín người, quá khứ bất hảo theo kiểu không vào tù thì cũng từng là “dân xã hội”, nhưng chỉ dựa vào đó mà bảo họ “đáng mặt đàn ông”, có vẻ là chưa đúng lắm. Nhìn người mà dựa vào mỗi ngoại hình hay quá khứ, rõ là phiến diện rồi.

Thế nên câu hỏi “ai ra dáng đàn ông nhất Badly In Love 2?”, mãi đến tận tập 4 mới có câu trả lời. Và đáp án chẳng phải bất kỳ cái tên nào trong dàn nam chính, mà là ông chú giao cơm 62 tuổi: Hentona.

2 bài học ông chú 62 tuổi dạy các nam thanh, nữ tú

Vai trò của chú Hentona trong Badly In Love 2 thậm chí còn không đủ để gọi là “một nhân vật phụ”: Thoắt ẩn thoắt hiện,lên hình cùng lắm được vài phút, thoại cũng không nhiều nhưng được cái chú thốt ra câu nào là “chấn động đâu đó”, đủ sức “đè bẹp” hết các màn thể hiện của cả dàn nam chính, và khiến dàn nữ chính lẫn khán giả “ồ wow”.

Đầu tiên là lời khẳng định: “Đàn ông đánh phụ nữ thì rõ là kẻ vứt đi”. Bạo lực với phụ nữ không phải biểu hiện của sức mạnh. Nó là dấu hiệu của sự yếu đuối, mất kiểm soát và thiếu nhân cách. Một người đàn ông có thể nóng giận, có thể thất bại, có thể mắc sai lầm nhưng dùng vũ lực với phụ nữ hay những người yếu thế hơn mình? Tuyệt đối không.

Thứ hai là lời căn dặn: “Có chuyện gì cũng phải yêu bản thân”. Đây là lời chú Hentona nói với Maririn - Cô gái từng bị bạn trai bạo hành.

Chú dặn Maririn: "Có chuyện gì cũng phải yêu bản thân"

Chú không bảo Maririn hãy tránh xa những người đàn ông bạo lực. Chú nhắc cô phải “yêu bản thân”. Bởi nếu đàn ông trưởng thành khi biết trân trọng và tôn trọng phụ nữ, hay nói rộng ra là biết kiểm soát bản thân trong một mối quan hệ, thì sự trưởng thành của phụ nữ lại bắt đầu từ khi họ thực sự yêu và tôn trọng bản thân mình.

Bạn có thể vô tình yêu phải một kẻ vũ phu một lần, ok, đó là kém may mắn. Không ai biết trước một người sẽ trở thành thế nào khi bước vào một mối quan hệ. Nhưng nếu điều đó lặp lại quá nhiều lần, đến mức yêu ai cũng tím hết cả người, rõ ràng đó lại là chuyện khác.

Giữa một dàn thanh niên xăm trổ kín người, đầy những câu chuyện và những màn thể hiện, 2 câu thoại của ông chú 62 tuổi lại khiến nhiều người nhận ra têu chí đánh giá “thế nào là 1 người đàn ông tử tế?” có thể rất dài, cũng không ai giống ai, nhưng luôn phải bắt đầu từ việc cơ bản nhất: Không dùng vũ lực với phụ nữ.

Đàn ông trưởng thành không cần gồng để chứng minh mình "men"

Có một điểm khá thú vị ở chú Hentona: Chú chẳng cần làm gì để chứng minh mình “men”. Không khoe quá khứ, không kể chiến tích, không tỏ ra ngầu, thậm chí công việc cũng chỉ đơn giản là giao cơm. Chú xuất hiện, nói vài câu rồi lại biến mất. Nhưng chính cái cách nói chuyện bình thản ấy mới là thứ mang lại cảm giác: “Đây là một người đàn ông thực thụ”.

Ông chú 62 tuổi thoắt ẩn thoắt hiện trong Badly In Love 2

Có lẽ đến 1 độ tuổi nhất định, đàn ông sẽ không còn muốn cố tỏ ra “nguy hiểm”, cố chứng minh mình từng trải đến đâu hay tinh tế cỡ nào. Ông chú giao cơm trong Badly In Love 2 cũng vậy. Nhìn cách chú Hentona nói chuyện với Maririn hay dàn cast chính là thấy. Không lên giọng, không phán xét, cứ bình thường như những người bạn đang nói chuyện với nhau thôi. Đó là kiểu điềm tĩnh của một người không cần gồng lên để người khác công nhận mình trải đời, mình hiểu chuyện, mình có nhiều kinh nghiệm.

Có lẽ đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa “trông có vẻ đàn ông” và “thực sự là một người đàn ông”. Một bên nằm ở những thứ người khác nhìn thấy ngay: hình xăm, vẻ ngoài, quá khứ, khí chất. Một bên lại nằm ở cách một người cư xử khi chẳng cần phải chứng minh bất cứ điều gì.

Và đôi khi, người không cố giành spotlight lại là người khiến khán giả nhớ lâu nhất. Dàn nam chính có thể khiến người xem bàn tán vì ngoại hình, hình xăm hay những màn thể hiện trong tình yêu. Còn chú Hentona thì chỉ cần 2 câu thoại là đủ để người ta muốn bàn về một chuyện khác: Thế nào mới thực sự là một người đàn ông trưởng thành, một người “đáng mặt đàn ông”?